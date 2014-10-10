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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 12:14 BJT

《全球汇市》美元兑欧元和日圆持稳，因美债收益率下跌

在一份标题为“不要买进美元，只管抛售欧元”的报告中，Juckes称欧洲经济前景变得更差，近期数据证实，乌克兰危机以及制裁俄罗斯都在伤害德国经济增长。

“或许现在外汇市场应该停止继续推高美元，而将注意力放在欧元进一步走弱的可能性上了，”他说。

德国周三公布的数据表现黯淡，强化了欧洲央行终将必续扩大注入刺激的预期，而该行月报中也重申了刺激政策选项。

商品货币大跌，因全球股市下挫打压了风险偏好。澳元兑美元 下滑0.2%至0.8766。

新西兰元兑美元 从两周高点0.7975跌至0.7848。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2698 1.2690 +0.06 -7.62 1.3745

美元/日圆 107.78 107.83 -0.05 +2.36 105.30

欧元/日圆 136.86 136.84 +0.01 -5.44 144.73

美元/瑞郎 0.9538 0.9542 -0.04 +6.83 0.8928

英镑/美元 1.6119 1.6118 +0.01 -2.64 1.6556

美元/加元 1.1185 1.1183 +0.02 +5.32 1.0620

澳元/美元 0.8768 0.8778 -0.11 -1.63 0.8913

新西兰元/美元 0.7861 0.7864 -0.04 -4.20 0.8206

澳元/日圆 94.500 94.650 -0.16 +0.69 93.850

新西兰元/日圆 84.730 84.800 -0.08 -1.94 86.410

英镑/日圆 173.73 173.80 -0.04 -0.34 174.33

澳元/新西兰元 1.1145 1.1155 -0.09 +2.74 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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