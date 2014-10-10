《全球汇市》美元兑欧元和日圆持稳，因美债收益率下跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
在一份标题为“不要买进美元，只管抛售欧元”的报告中，Juckes称欧洲经济前景变得更差，近期数据证实，乌克兰危机以及制裁俄罗斯都在伤害德国经济增长。
“或许现在外汇市场应该停止继续推高美元，而将注意力放在欧元进一步走弱的可能性上了，”他说。
德国周三公布的数据表现黯淡，强化了欧洲央行终将必续扩大注入刺激的预期，而该行月报中也重申了刺激政策选项。
商品货币大跌，因全球股市下挫打压了风险偏好。澳元兑美元 下滑0.2%至0.8766。
新西兰元兑美元 从两周高点0.7975跌至0.7848。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2698 1.2690 +0.06 -7.62 1.3745
美元/日圆 107.78 107.83 -0.05 +2.36 105.30
欧元/日圆 136.86 136.84 +0.01 -5.44 144.73
美元/瑞郎 0.9538 0.9542 -0.04 +6.83 0.8928
英镑/美元 1.6119 1.6118 +0.01 -2.64 1.6556
美元/加元 1.1185 1.1183 +0.02 +5.32 1.0620
澳元/美元 0.8768 0.8778 -0.11 -1.63 0.8913
新西兰元/美元 0.7861 0.7864 -0.04 -4.20 0.8206
澳元/日圆 94.500 94.650 -0.16 +0.69 93.850
新西兰元/日圆 84.730 84.800 -0.08 -1.94 86.410
英镑/日圆 173.73 173.80 -0.04 -0.34 174.33
澳元/新西兰元 1.1145 1.1155 -0.09 +2.74 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 王丽鑫/李爽/郑茵/张荻； 审校 艾茂林/张若琪/王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。