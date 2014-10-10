《全球汇市》美元因全球经济忧虑续升，但美元指数创六个月最大单周跌幅

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美元指数创六个月最大单周跌幅
* 日圆兑欧元触及五周高位，因全球经济成长忧虑
* 油价下挫拖累挪威克郎兑欧元跌至三周低点
路透纽约10月10日 - 美元周五连升第二日，之前连跌了三日。欧洲、日本和中国都出现了经济放缓的迹象，令投资人担心全球经济体质，避险买盘带动今日美元续升。
“美元后市仍有望续升，背后的诱因是政策背离。”Tempus Consulting汇市策略师Andrew Dilz表示。
“我们现预计美国在明年下半年前升息，而同时欧洲等地的经济成长低迷。”
不过美元指数本周收低，为13周来首见，且跌幅为六个月来最大。
纽约尾盘，美元指数 升0.5%，报85.842。
“如果美元再保持一段时间升势，会拉低通胀，对美联储维持低利率更久有帮助。”GAM Unconstrained Bond Fund投资组合经理人Jack Flaherty表示。
“我们在等待美元更有吸引力的进入点。”
投资人对欧元区、特别是德国的经济疲弱的担忧令欧元下滑。周五欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济动能放缓可能令企业和家庭投资意愿进一步承压。
欧元兑美元 跌0.6%，报1.2614美元，但本周升幅仍为4月来最大。
美元兑日圆 持平，报107.80日圆，但本周创七个月最大单周跌幅。
对全球经济成长的忧虑拖累股市和商品市场全面下挫，带动避险日圆兑欧元升至五周高位。油价跌穿90美元至四年低点，重挫挪威克郎。
走势同油价息息相关的挪威克郎兑欧元跌至三周最低，因9月通胀数据也不及预期。欧元兑挪威克郎 升0.1%，报8.2270克郎。
CBOE波动性指数 升至2月初来最高，凸显市场的不安。
分析师表示，波动性上升意味着美元的升势可能会更加曲折。
法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，自7月来美元的升势过大过急，因美国经济数据强劲，且美联储的政策措辞变动不大。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。