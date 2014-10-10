《全球汇市》美元因全球经济忧虑续升，但美元指数创六个月最大单周跌幅

* 美元指数创六个月最大单周跌幅

* 日圆兑欧元触及五周高位，因全球经济成长忧虑

* 油价下挫拖累挪威克郎兑欧元跌至三周低点

路透纽约10月10日 - 美元周五连升第二日，之前连跌了三日。欧洲、日本和中国都出现了经济放缓的迹象，令投资人担心全球经济体质，避险买盘带动今日美元续升。

“美元后市仍有望续升，背后的诱因是政策背离。”Tempus Consulting汇市策略师Andrew Dilz表示。

“我们现预计美国在明年下半年前升息，而同时欧洲等地的经济成长低迷。”

不过美元指数本周收低，为13周来首见，且跌幅为六个月来最大。

纽约尾盘，美元指数 升0.5%，报85.842。

“如果美元再保持一段时间升势，会拉低通胀，对美联储维持低利率更久有帮助。”GAM Unconstrained Bond Fund投资组合经理人Jack Flaherty表示。

“我们在等待美元更有吸引力的进入点。”

投资人对欧元区、特别是德国的经济疲弱的担忧令欧元下滑。周五欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济动能放缓可能令企业和家庭投资意愿进一步承压。

欧元兑美元 跌0.6%，报1.2614美元，但本周升幅仍为4月来最大。

美元兑日圆 持平，报107.80日圆，但本周创七个月最大单周跌幅。

对全球经济成长的忧虑拖累股市和商品市场全面下挫，带动避险日圆兑欧元升至五周高位。油价跌穿90美元至四年低点，重挫挪威克郎。

走势同油价息息相关的挪威克郎兑欧元跌至三周最低，因9月通胀数据也不及预期。欧元兑挪威克郎 升0.1%，报8.2270克郎。

CBOE波动性指数 升至2月初来最高，凸显市场的不安。

分析师表示，波动性上升意味着美元的升势可能会更加曲折。

法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，自7月来美元的升势过大过急，因美国经济数据强劲，且美联储的政策措辞变动不大。(完)