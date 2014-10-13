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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 12:57 BJT

《全球汇市》美元兑日圆跌至一个月低点，全球增长疑虑损及风险偏好

周一稍早，日圆兑欧元升至约11个月高点，兑澳元也涨至六个月高点。不过稍后日圆从这些高点回落。

欧元兑日圆 最新报136.02，日内上涨0.1%，稍早一度跌至135.56日圆，为去年11月以来最低。

欧元兑美元 上涨0.5%，报1.2693。

澳元兑美元 上涨0.6%，至0.8734，澳元兑日圆 上涨0.1%，至93.58，周一稍早曾触及3月末以来最低点92.82日圆。

中国数据显示9月进出口均优于预期之后，澳元兑美元和日圆触及日内高点。澳元对中国数据非常敏感，因为中国是澳洲的最大出口市场。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2678 1.2627 +0.40 -7.76 1.3745

美元/日圆 107.20 107.65 -0.42 +1.80 105.30

欧元/日圆 135.91 135.93 -0.01 -6.09 144.73

美元/瑞郎 0.9533 0.9574 -0.43 +6.78 0.8928

英镑/美元 1.6111 1.6075 +0.22 -2.69 1.6556

美元/加元 1.1201 1.1198 +0.03 +5.47 1.0620

澳元/美元 0.8729 0.8681 +0.55 -2.06 0.8913

新西兰元/美元 0.7865 0.7814 +0.65 -4.16 0.8206

澳元/日圆 93.570 93.450 +0.13 -0.30 93.850

新西兰元/日圆 84.310 84.120 +0.23 -2.43 86.410

英镑/日圆 172.71 173.05 -0.20 -0.93 174.33

澳元/新西兰元 1.1090 1.1102 -0.11 +2.23 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 艾茂林/王丽鑫/朱晓军/李春喜; 审校 王兴亚/徐文焰/戴素萍/张若琪)
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