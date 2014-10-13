《全球汇市》美元兑日圆跌至一个月低点，全球增长疑虑损及风险偏好

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
周一稍早，日圆兑欧元升至约11个月高点，兑澳元也涨至六个月高点。不过稍后日圆从这些高点回落。
欧元兑日圆 最新报136.02，日内上涨0.1%，稍早一度跌至135.56日圆，为去年11月以来最低。
欧元兑美元 上涨0.5%，报1.2693。
澳元兑美元 上涨0.6%，至0.8734，澳元兑日圆 上涨0.1%，至93.58，周一稍早曾触及3月末以来最低点92.82日圆。
中国数据显示9月进出口均优于预期之后，澳元兑美元和日圆触及日内高点。澳元对中国数据非常敏感，因为中国是澳洲的最大出口市场。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2678 1.2627 +0.40 -7.76 1.3745
美元/日圆 107.20 107.65 -0.42 +1.80 105.30
欧元/日圆 135.91 135.93 -0.01 -6.09 144.73
美元/瑞郎 0.9533 0.9574 -0.43 +6.78 0.8928
英镑/美元 1.6111 1.6075 +0.22 -2.69 1.6556
美元/加元 1.1201 1.1198 +0.03 +5.47 1.0620
澳元/美元 0.8729 0.8681 +0.55 -2.06 0.8913
新西兰元/美元 0.7865 0.7814 +0.65 -4.16 0.8206
澳元/日圆 93.570 93.450 +0.13 -0.30 93.850
新西兰元/日圆 84.310 84.120 +0.23 -2.43 86.410
英镑/日圆 172.71 173.05 -0.20 -0.93 174.33
澳元/新西兰元 1.1090 1.1102 -0.11 +2.23 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 艾茂林/王丽鑫/朱晓军/李春喜; 审校 王兴亚/徐文焰/戴素萍/张若琪)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申