版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 16:16 BJT

《全球汇市》日圆受追捧，全球经济忧虑冲击冒险意愿

周一日本市场因公共假日休市。美国债市休市，但股市照常交易。

由于投资者在利差交易中通常卖出低息日圆，为投资高收益货币和资产提供资金，所以当风险偏好恶化，促使市场解除这种操作时，日圆通常会获得提振。

华尔街的担忧情绪指标CBOE波动性指数 周五触及近两年高位22.06，显示市场情绪紧张。股市的大幅波动经常会蔓延至汇市，导致以日圆和欧元为融资货币的利差交易具有风险。

周一稍早，日圆兑澳元 涨至六个月高点，但稍后回落。

数据显示中国9月出口和进口都超过市场预期后，澳元兑美元 和兑日圆 均回升。澳元对中国数据表现敏感，中国是澳洲最大的出口市场。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2673 1.2627 +0.36 -7.80 1.3745

美元/日圆 107.31 107.65 -0.32 +1.91 105.30

欧元/日圆 135.95 135.94 +0.01 -6.00 144.63

美元/瑞郎 0.9538 0.9574 -0.38 +6.83 0.8928

英镑/美元 1.6084 1.6075 +0.06 -2.85 1.6556

美元/加元 1.1210 1.1198 +0.11 +5.56 1.0620

澳元/美元 0.8729 0.8681 +0.55 -2.06 0.8913

新西兰元/美元 0.7861 0.7814 +0.60 -4.20 0.8206

欧元/瑞郎 1.2088 1.2086 +0.02 -1.49 1.2271

欧元/英镑 0.7876 0.7852 +0.31 -5.07 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1269 9.1312 -0.05 +3.16 8.8474

美元/挪威克朗 6.4969 6.5083 -0.18 +7.10 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/高琦/朱晓军/杜明霞；审校 张明钧/龚芳/蔡美珍/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐