《全球汇市》美元下滑，因担心全球经济成长及美联储官员言论

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美元兑日圆跌至近一个月低点
* 欧元兑美元上周，此前美联储对经济成长提出预警
* 中国贸易数据提振澳元和新西兰元
路透纽约10月13日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑，因对全球经济成长的忧虑挥之不去，且担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟首次升息。
在上周德国公布疲弱经济数据以及国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估后，对海外经济体质的担忧持续，带动欧元和日圆兑美元上涨。
美联储官员周六表示，全球经济放缓可能妨碍美国收紧货币政策。许多汇市交易员预计，如果美联储升息会带动资金流入美国，从而提升美元。
“市场相信美联储将会是首批收紧货币政策的主要央行之一，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“如果美联储因全球经济成长忧虑，收紧政策的可能性降低，那么市场可能会减少美元多头仓位。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们周六评估全球经济放缓的影响，认为如果严重放缓的话，美国升息计划可能会因此延宕。最引人瞩目的是，美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因上述全球展望而受阻。
分析师表示，通常因全球经济成长忧虑而上涨的日圆得益于美元走软，而日圆和欧元都走强，因交易商出脱较高风险货币押注。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。
数据扶助提振澳元和新西兰元，因两国同中国的贸易关系密切，富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
欧元兑美元 纽约尾盘升0.5%，报1.2690美元，略低于日高1.2699美元，美元兑日圆 跌0.55%，报107.10日圆，稍早触及107.07日圆的近一个月最低。
美元指数 跌0.54%，报85.459，美元兑瑞郎 跌0.51%，报0.9524瑞郎。
澳元兑美元 攀升0.98%，报0.8766美元，新西兰元兑美元 升0.99%，报0.7893美元。
美国债市今日因哥伦布日休市，美股周一重挫，标普500指数 收挫1.65%。 (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申