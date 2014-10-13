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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 04:35 BJT

《全球汇市》美元下滑，因担心全球经济成长及美联储官员言论

* 美元兑日圆跌至近一个月低点

* 欧元兑美元上周，此前美联储对经济成长提出预警

* 中国贸易数据提振澳元和新西兰元

路透纽约10月13日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑，因对全球经济成长的忧虑挥之不去，且担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟首次升息。

在上周德国公布疲弱经济数据以及国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估后，对海外经济体质的担忧持续，带动欧元和日圆兑美元上涨。

美联储官员周六表示，全球经济放缓可能妨碍美国收紧货币政策。许多汇市交易员预计，如果美联储升息会带动资金流入美国，从而提升美元。

“市场相信美联储将会是首批收紧货币政策的主要央行之一，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“如果美联储因全球经济成长忧虑，收紧政策的可能性降低，那么市场可能会减少美元多头仓位。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们周六评估全球经济放缓的影响，认为如果严重放缓的话，美国升息计划可能会因此延宕。最引人瞩目的是，美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因上述全球展望而受阻。

分析师表示，通常因全球经济成长忧虑而上涨的日圆得益于美元走软，而日圆和欧元都走强，因交易商出脱较高风险货币押注。

中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。

数据扶助提振澳元和新西兰元，因两国同中国的贸易关系密切，富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.5%，报1.2690美元，略低于日高1.2699美元，美元兑日圆 跌0.55%，报107.10日圆，稍早触及107.07日圆的近一个月最低。

美元指数 跌0.54%，报85.459，美元兑瑞郎 跌0.51%，报0.9524瑞郎。

澳元兑美元 攀升0.98%，报0.8766美元，新西兰元兑美元 升0.99%，报0.7893美元。

美国债市今日因哥伦布日休市，美股周一重挫，标普500指数 收挫1.65%。 (完)
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