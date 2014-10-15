《全球汇市》美元重挫，因美国数据疲弱暗示美联储可能推迟升息

* 欧元兑美元触及三周高位

* 美元兑日圆跌至逾一个月低点

* 疲弱的美国零售销售、PPI和制造业数据预示美联储可能推迟升息

* 中国通胀放缓至近五年低点

路透纽约10月15日 - 美元兑欧元周三触及三周低点，兑日圆跌至逾一个月低点，因此前美国公布的经济数据疲弱，令投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟首次升息时间的忧虑加重。

美国商务部周三公布，占消费者支出三分之一的零售销售上月回落0.3%，为1月以来首次下滑，8月为增长0.6%。另外，美国劳工部报告，美国生产者物价指数9月回落0.1%，为逾一年来首次下滑。

纽约联邦储备银行周三在一份报告中表示，10月制造业指数降至4月以来最低，从9月的27.54骤降至6.17，9月读数为2009年10月以来最高。

数据巩固了美联储将推迟升息的观点。升息会带动投资资金流入美国，从而提振美元。

“所有三个主要数据、加上美国公债收益率下滑以及能源价格重挫，都令人担心美联储下一次行动的时机，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。

不过Harajli表示，美元下跌是买入的良机，因美国经济仍表现出众。布兰特原油期货 周三触及四年低点83.37美元，支撑了通胀下降会令美联储不会很快升息的观点。

美国30年期公债收益率 跌至2.673%的日低，为2012年9月来最低。

分析师表示，在周二欧洲和英国公布了令人担忧的经济数据打压欧元和英镑后，周三美国疲弱的数据将交易商焦点拉回到美国。

“很长一段时间，美国的数据都很强劲，是时候出现回落，”Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

中国公布的数据显示9月消费者物价指数(CPI)放缓幅度大于预期，至近五年最低，也凸显全球通胀放缓的迹象。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.9%，报1.2773美元，盘中触及三周高位1.2885美元。美元兑日圆 尾盘跌0.89%，报106.09日圆，盘中跌至逾一个月最低的105.21日圆。

美元兑瑞郎 大跌0.99%，报0.9441瑞郎，稍早触及三周低点0.9361瑞郎。美元指数 跌0.83%，报85.106。