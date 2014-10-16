版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 16:18 BJT

《全球汇市》美元小幅反弹，全球增长疑虑仍主导市场

美元兑日圆已从月初触及的六年高点110.09日圆一路下滑，当时关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提早升息的预期大幅升高，且市场对美国经济的看法更加亮丽。

欧元兑日圆 反弹，小升至135.75日圆，隔夜一度触及11个月低位135.04。

美元指数 下跌不到0.1%至85.096，隔夜跌至三周低位84.472。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2815 1.2836 -0.16 -6.77 1.3745

美元/日圆 105.83 105.90 -0.07 +0.50 105.30

欧元/日圆 135.60 135.98 -0.28 -6.24 144.63

美元/瑞郎 0.9412 0.9398 +0.15 +5.42 0.8928

英镑/美元 1.5998 1.6019 -0.13 -3.37 1.6556

美元/加元 1.1268 1.1253 +0.13 +6.10 1.0620

澳元/美元 0.8761 0.8824 -0.71 -1.71 0.8913

新西兰元/美元 0.7956 0.7986 -0.38 -3.05 0.8206

欧元/瑞郎 1.2063 1.2068 -0.04 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.8010 0.8014 -0.05 -3.46 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2080 9.1845 +0.26 +4.08 8.8474

美元/挪威克朗 6.5590 6.5360 +0.35 +8.12 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/张明钧/龚芳/蔡美珍/杜明霞/王洋/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐