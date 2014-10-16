更正-《全球汇市》美元小幅反弹，因美国经济数据改善

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正：内文第二段译文有误，第二项数据应为美国“9月工业生产”，而非“费城联储制造业指数”)
* 美元在周三走低后反弹
* 美国数据提振对美国经济的信心
* 西班牙公债标售需求疲弱，欧元区通胀数据不佳支撑美元
* 圣路易斯联储总裁布拉德的讲话提振英镑兑美元
路透纽约10月16日 - 美元兑欧元和日圆周四反弹，因美国经济数据改善，巩固了周三美元抛售过度的观点。
美国劳工部周四公布的数据显示，上周初请失业金人口降至14年低位。另外，美国联邦储备理事会(美联储)公布的报告显示，9月工业生产较前月增长1.0%，超过预期。
“今日的数据非常重要，它们使市场相信，美国经济前景并未出现大的改变，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。
西班牙公债标售结果令人失望，以及数据显示，五个欧元区二线国家9月出现通缩，也凸显美国经济表现强于欧元区的现状。
尽管欧元区消费者通胀9月同比增长0.3%，与欧洲统计局9月30日的预估一致，且符合市场预期，但希腊、意大利、斯洛文尼亚和西班牙9月出现通缩，因楼市需求持续受到抑制。
美元重拾部分上行动能，周三美元兑欧元和瑞郎触及三周低位，兑避险的日圆触及逾一个月低位。
不过，在圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话后，美元缩减涨幅。布拉德在接受彭博电视访问时称，鉴于通胀预期回落，美联储可能希望延长购债计划执行的时间，结束购债的时间可能晚于市场预期。
分析师称，布拉德的讲话推动英镑兑美元走强，因其巩固了英国央行可能较美联储提前升息的观点，尽管布拉德表示，仍认为明年首季是升息的合适时机。
分析师表示，英镑上扬导致美元指数走低。
“布拉德的讲话引起了市场的广泛关注，因今日的讲话反应他的立场在发生改变，”德意志银行外汇策略部全球主管Alan Ruskin表示。
欧元兑美元 尾盘下跌0.23%，报1.2807美元，周三触及1.2885美元的高位。欧元兑日圆触及11个月低位134.16日圆。
美元兑日圆 尾盘上扬0.4%，报106.33日圆，周三触及105.21日圆的低位。
美元兑瑞郎 尾盘上扬0.3%，报0.9425瑞郎，周三触及三周低位0.9361瑞郎。美元指数尾盘下跌0.28%，报84.911。
美股标普500指数 收盘基本持平，美国公债收益率攀升。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。