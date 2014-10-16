更正-更新版 1-《全球汇市》美元小幅反弹，因美国经济数据改善

(更正：内文第二段译文有误，第二项数据应为美国“9月工业生产”，而非“费城联储制造业指数”)

* 美元在周三走低后反弹

* 美国数据提振对美国经济的信心

* 西班牙公债标售需求疲弱，欧元区通胀数据不佳支撑美元

* 圣路易斯联储总裁布拉德的讲话提振英镑兑美元

路透纽约10月16日 - 美元兑欧元和日圆周四反弹，因美国经济数据改善，巩固了周三美元抛售过度的观点。

美国劳工部周四公布的数据显示，上周初请失业金人口降至14年低位。另外，美国联邦储备理事会(美联储)公布的报告显示，9月工业生产较前月增长1.0%，超过预期。

“今日的数据非常重要，它们使市场相信，美国经济前景并未出现大的改变，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

西班牙公债标售结果令人失望，以及数据显示，五个欧元区二线国家9月出现通缩，也凸显美国经济表现强于欧元区的现状。

尽管欧元区消费者通胀9月同比增长0.3%，与欧洲统计局9月30日的预估一致，且符合市场预期，但希腊、意大利、斯洛文尼亚和西班牙9月出现通缩，因楼市需求持续受到抑制。

美元重拾部分上行动能，周三美元兑欧元和瑞郎触及三周低位，兑避险的日圆触及逾一个月低位。

不过，在圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话后，美元缩减涨幅。布拉德在接受彭博电视访问时称，鉴于通胀预期回落，美联储可能希望延长购债计划执行的时间，结束购债的时间可能晚于市场预期。

分析师称，布拉德的讲话推动英镑兑美元走强，因其巩固了英国央行可能较美联储提前升息的观点，尽管布拉德表示，仍认为明年首季是升息的合适时机。

分析师表示，英镑上扬导致美元指数走低。

“布拉德的讲话引起了市场的广泛关注，因今日的讲话反应他的立场在发生改变，”德意志银行外汇策略部全球主管Alan Ruskin表示。

欧元兑美元 尾盘下跌0.23%，报1.2807美元，周三触及1.2885美元的高位。欧元兑日圆触及11个月低位134.16日圆。

美元兑日圆 尾盘上扬0.4%，报106.33日圆，周三触及105.21日圆的低位。

美元兑瑞郎 尾盘上扬0.3%，报0.9425瑞郎，周三触及三周低位0.9361瑞郎。美元指数尾盘下跌0.28%，报84.911。

美股标普500指数 收盘基本持平，美国公债收益率攀升。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2807 1.2836 -0.23 -6.82 1.3745

美元/日圆 106.32 105.90 +0.40 +0.97 105.30

欧元/日圆 136.21 135.98 +0.17 -5.82 144.63

美元/瑞郎 0.9424 0.9398 +0.28 +5.56 0.8928

英镑/美元 1.6087 1.6019 +0.42 -2.83 1.6556

美元/加元 1.1254 1.1253 +0.01 +5.97 1.0620

澳元/美元 0.8756 0.8824 -0.77 -1.76 0.8913

欧元/瑞郎 1.2072 1.2068 +0.03 -1.62 1.2271

欧元/英镑 0.7964 0.8014 -0.62 -4.01 0.8297

新西兰元/美元 0.7953 0.7986 -0.41 -3.08 0.8206

美元/挪威克朗 6.5425 6.5360 +0.10 +7.85 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3811 8.3915 -0.12 +0.51 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1445 7.1539 -0.13 +11.00 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1518 9.1845 -0.36 +3.44 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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