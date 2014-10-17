《全球汇市》强劲的美国数据带动美元反弹，本周仍然走低

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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* 美元走强，因美国消费者信心数据强劲
* 美元指数可能连跌第二周
* 其他市场回稳缓解交易商的不安情绪
* 交易商对叶伦的讲话反应冷淡
路透纽约10月17日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，在经历了一周的大幅震荡后，强劲的美国消费者信心数据缓解了市场的不安。
周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。
数据缓和了市场的忧虑，本周稍早，对全球经济体质的担忧在股市、债市和汇市掀起了轩然大波。周三，美元兑欧元和瑞郎触及三周低位，兑日圆跌至逾一个月最低。
“本周，市场出现抛售狂潮，但现在投资者认为，抛售可能过度，”巴克莱的外汇研究部全球主管Jose Wynne表示。巴克莱仍建议客户买入美元。
他表示，强劲的美国消费者信心数据是推动美元走强的原因所在，但总体来看，汇市可能面临更多的波动，因交易商等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行对货币政策的评论。
美元指数 本周仍可能连续第二周走低。
美元稍早小涨，因油市、股市和公债市场回稳。尽管周五上扬，但指标标普500指数仍连跌第四周，录得逾三年来最长跌势。
“由于美国股市反弹，我们看到导致美元兑日圆走软的避险意愿有所缓和，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。
美国商务部稍早公布的数据显示，9月房屋开工和建筑许可增加，但对美元影响不大。另外，美联储主席叶伦表示，美国经济中贫富不均的现象日益严重，不符合美国价值，交易商对此也置若罔闻。
欧元兑美元 尾盘下跌0.36%，报1.2761美元, 高于日低1.2745美元。美元兑日圆 上扬0.52%，报106.87日圆，稍早触及日高106.89日圆。
美元兑瑞郎 攀升0.39%，报0.9461瑞郎，日高为0.9474瑞郎。美元指数上扬0.26%，报85.185。
美股标普500指数 收高1.29%。美国公债价格 走低，因美国数据强劲，且美国和欧洲股市反弹。 (完)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)