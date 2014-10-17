《全球汇市》强劲的美国数据带动美元反弹，本周仍然走低

* 美元走强，因美国消费者信心数据强劲

* 美元指数可能连跌第二周

* 其他市场回稳缓解交易商的不安情绪

* 交易商对叶伦的讲话反应冷淡

路透纽约10月17日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，在经历了一周的大幅震荡后，强劲的美国消费者信心数据缓解了市场的不安。

周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。

数据缓和了市场的忧虑，本周稍早，对全球经济体质的担忧在股市、债市和汇市掀起了轩然大波。周三，美元兑欧元和瑞郎触及三周低位，兑日圆跌至逾一个月最低。

“本周，市场出现抛售狂潮，但现在投资者认为，抛售可能过度，”巴克莱的外汇研究部全球主管Jose Wynne表示。巴克莱仍建议客户买入美元。

他表示，强劲的美国消费者信心数据是推动美元走强的原因所在，但总体来看，汇市可能面临更多的波动，因交易商等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行对货币政策的评论。

美元指数 本周仍可能连续第二周走低。

美元稍早小涨，因油市、股市和公债市场回稳。尽管周五上扬，但指标标普500指数仍连跌第四周，录得逾三年来最长跌势。

“由于美国股市反弹，我们看到导致美元兑日圆走软的避险意愿有所缓和，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

美国商务部稍早公布的数据显示，9月房屋开工和建筑许可增加，但对美元影响不大。另外，美联储主席叶伦表示，美国经济中贫富不均的现象日益严重，不符合美国价值，交易商对此也置若罔闻。

欧元兑美元 尾盘下跌0.36%，报1.2761美元, 高于日低1.2745美元。美元兑日圆 上扬0.52%，报106.87日圆，稍早触及日高106.89日圆。

美元兑瑞郎 攀升0.39%，报0.9461瑞郎，日高为0.9474瑞郎。美元指数上扬0.26%，报85.185。