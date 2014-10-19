更新版 1-《全球汇市》强劲的美国数据带动美元反弹，本周仍然走低

(新增文末汇率表格)

* 美元走强，因美国消费者信心数据强劲

* 美元指数可能连跌第二周

* 其他市场回稳缓解交易商的不安情绪

* 交易商对叶伦的讲话反应冷淡

路透纽约10月17日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，在经历了一周的大幅震荡后，强劲的美国消费者信心数据缓解了市场的不安。

周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。

数据缓和了市场的忧虑，本周稍早，对全球经济体质的担忧在股市、债市和汇市掀起了轩然大波。周三，美元兑欧元和瑞郎触及三周低位，兑日圆跌至逾一个月最低。

“本周，市场出现抛售狂潮，但现在投资者认为，抛售可能过度，”巴克莱的外汇研究部全球主管Jose Wynne表示。他说巴克莱仍建议客户买入美元。

他表示，强劲的美国消费者信心数据是推动美元走强的原因所在，但总体来看，汇市可能面临更多的波动，因交易商等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行对货币政策的评论。

美元指数 本周仍可能连续第二周走低。

美元稍早小涨，因油市、股市和公债市场回稳。尽管周五上扬，但指标标普500指数仍连跌第四周，录得逾三年来最长跌势。

“由于美国股市反弹，我们看到避险意愿有所缓和，推升美元兑日圆，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

美国商务部稍早公布的数据显示，9月房屋开工和建筑许可增加，但对美元影响不大。另外，美联储主席叶伦表示，美国经济中贫富不均的现象日益严重，不符合美国价值，交易商对此也置若罔闻。

欧元兑美元 尾盘下跌0.36%，报1.2761美元, 高于日低1.2745美元。美元兑日圆 上扬0.52%，报106.87日圆，稍早触及日高106.89日圆。

美元兑瑞郎 攀升0.39%，报0.9461瑞郎，日高为0.9474瑞郎。美元指数上扬0.26%，报85.185。

美股标普500指数 收高1.29%。美国公债价格 走低，因美国数据强劲，且美国和欧洲股市反弹。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2761 1.2807 -0.36 -7.16 1.3745

美元/日圆 106.87 106.32 +0.52 +1.49 105.30

欧元/日圆 136.36 136.21 +0.11 -5.72 144.63

美元/瑞郎 0.9463 0.9424 +0.41 +5.99 0.8928

英镑/美元 1.6092 1.6087 +0.03 -2.80 1.6556

美元/加元 1.1275 1.1254 +0.19 +6.17 1.0620

澳元/美元 0.8743 0.8756 -0.15 -1.91 0.8913

欧元/瑞郎 1.2074 1.2072 +0.02 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.7929 0.7964 -0.44 -4.44 0.8297

新西兰元/美元 0.7912 0.7953 -0.52 -3.58 0.8206

美元/挪威克朗 6.5418 6.5425 -0.01 +7.84 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3518 8.3811 -0.35 +0.16 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1768 7.1445 +0.45 +11.50 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1580 9.1518 +0.07 +3.51 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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