《全球汇市》美元上涨，乐观数据令股市和美债收益率上扬

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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欧元兑美元 下滑0.2%至1.2740，脱离上周触及的三周高点1.2887。
美元指数 上涨0.2%至85.287，此前曾跌至三周低点84.472。
随着对经济的悲观情绪有所缓解，商品货币的情况也出现改善。
澳元兑美元 上扬0.1%至0.8757。
新西兰元兑美元 上涨0.3%至0.7939。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2753 1.2761 -0.06 -7.22 1.3745
美元/日圆 107.08 106.87 +0.20 +1.69 105.30
欧元/日圆 136.56 136.38 +0.13 -5.64 144.73
美元/瑞郎 0.9467 0.9463 +0.04 +6.04 0.8928
英镑/美元 1.6090 1.6092 -0.01 -2.81 1.6556
美元/加元 1.1277 1.1275 +0.02 +6.19 1.0620
澳元/美元 0.8765 0.8743 +0.25 -1.66 0.8913
新西兰元/美元 0.7936 0.7912 +0.30 -3.29 0.8206
澳元/日圆 93.860 93.440 +0.45 +0.01 93.850
新西兰元/日圆 84.980 84.560 +0.50 -1.65 86.410
英镑/日圆 172.29 171.98 +0.18 -1.17 174.33
澳元/新西兰元 1.1036 1.1024 +0.11 +1.73 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 王丽鑫/许娜/张荻； 审校 王兴亚/张涛/李爽)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。