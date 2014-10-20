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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:44 BJT

《全球汇市》美元上涨，乐观数据令股市和美债收益率上扬

欧元兑美元 下滑0.2%至1.2740，脱离上周触及的三周高点1.2887。

美元指数 上涨0.2%至85.287，此前曾跌至三周低点84.472。

随着对经济的悲观情绪有所缓解，商品货币的情况也出现改善。

澳元兑美元 上扬0.1%至0.8757。

新西兰元兑美元 上涨0.3%至0.7939。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2753 1.2761 -0.06 -7.22 1.3745

美元/日圆 107.08 106.87 +0.20 +1.69 105.30

欧元/日圆 136.56 136.38 +0.13 -5.64 144.73

美元/瑞郎 0.9467 0.9463 +0.04 +6.04 0.8928

英镑/美元 1.6090 1.6092 -0.01 -2.81 1.6556

美元/加元 1.1277 1.1275 +0.02 +6.19 1.0620

澳元/美元 0.8765 0.8743 +0.25 -1.66 0.8913

新西兰元/美元 0.7936 0.7912 +0.30 -3.29 0.8206

澳元/日圆 93.860 93.440 +0.45 +0.01 93.850

新西兰元/日圆 84.980 84.560 +0.50 -1.65 86.410

英镑/日圆 172.29 171.98 +0.18 -1.17 174.33

澳元/新西兰元 1.1036 1.1024 +0.11 +1.73 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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