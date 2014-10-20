更正-《全球汇市》美元上扬，乐观数据推高股市和美债收益率

(因英文原文有误，更正内文第12段美国两年期公债收益率报价)

* 亚洲风险偏好好转，此前美股上扬

* 美元兑日圆和欧元上涨，美债收益率从低位回升

* 日本GPIF可能提高外国资产持仓的消息亦提振美元

路透东京10月20日 - 美元周一上涨，因乐观数据令金融市场略微恢复平静，推动股市从大跌走势中反弹，并促使美国公债收益率(殖利率)上扬。

报导称规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能提高外国资产持仓，料刺激对外国货币的需求，令美元兑日圆进一步受到支撑。

美元兑日圆 上涨0.4%至107.345，进一步远离上周所及五周低位105.195。

美元本月初触及六年高位，升破110日圆; 根据路透调查，近半日本企业认为，日本政府应该开始保卫110的汇率水平。

“如果亚洲和欧洲股市信心改善，美元可能延续涨势，至107日圆区间中段。日本政府退休金投资基金(GPIF)的消息也很重要，因为涉及海外资产分配的有关数据，可能导致日圆面临更多抛盘，”Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文称。

周五公布的数据显示，美国消费者信心强于预期，重振市场对美国经济的信心。此前一周，全球成长忧虑拖累美股重挫及美国公债收益率大跌。

受美股周五反弹提振，日股日经指数 周一上扬3.5%，周五曾触及五个月低位。

关注焦点是面对即将出炉的数据，股市是否能维持表面上的平静。

“今天没有太多影响汇市的直接因素，所以汇市在等待明天中国等数据公布的同时，将继续关注冒险意愿的变化，”巴克莱银行日本首席外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

中国周二将公布9月工业生产、零售销售和第三季GDP等数据。

本周可能对全球风险人气产生影响的其他数据包括，美国周三公布的通胀数据以及周四欧洲和德国采购经理人指数(PMI)。

美国两年期公债收益率(殖利率)升至0.378%，上周触及17个月低点0.244%。

欧元兑美元 持于1.2764美元，脱离上周触及的三周高点1.2887。

美元指数 上涨0.1%至85.209，此前曾跌至三周低点84.472。

随着对经济的悲观情绪缓解及风险人气改善，商品货币也走强。

澳元兑美元 上涨0.4%至0.8777。

新西兰元兑美元 上涨0.5%至0.7950。

英镑兑美元 上涨0.1%至1.6111美元，上周五英国央行首席经济学家霍尔丹表示，市场对于英国可能将于明年中期某一时间升息的押注可能是正确的，该讲话令市场放心，提振英镑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2755 1.2761 -0.05 -7.20 1.3745

美元/日圆 107.35 106.87 +0.45 +1.95 105.30

欧元/日圆 136.92 136.38 +0.40 -5.40 144.73

美元/瑞郎 0.9466 0.9463 +0.03 +6.03 0.8928

英镑/美元 1.6102 1.6092 +0.06 -2.74 1.6556

美元/加元 1.1262 1.1275 -0.12 +6.05 1.0620

澳元/美元 0.8769 0.8743 +0.30 -1.62 0.8913

新西兰元/美元 0.7943 0.7912 +0.39 -3.20 0.8206

澳元/日圆 94.140 93.440 +0.75 +0.31 93.850

新西兰元/日圆 85.270 84.560 +0.84 -1.32 86.410

英镑/日圆 172.85 171.98 +0.51 -0.85 174.33

澳元/新西兰元 1.1032 1.1024 +0.07 +1.70 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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