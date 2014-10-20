更正-《全球汇市》美元上扬，乐观数据推高股市和美债收益率

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(因英文原文有误，更正内文第12段美国两年期公债收益率报价)
* 亚洲风险偏好好转，此前美股上扬
* 美元兑日圆和欧元上涨，美债收益率从低位回升
* 日本GPIF可能提高外国资产持仓的消息亦提振美元
路透东京10月20日 - 美元周一上涨，因乐观数据令金融市场略微恢复平静，推动股市从大跌走势中反弹，并促使美国公债收益率(殖利率)上扬。
报导称规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能提高外国资产持仓，料刺激对外国货币的需求，令美元兑日圆进一步受到支撑。
美元兑日圆 上涨0.4%至107.345，进一步远离上周所及五周低位105.195。
美元本月初触及六年高位，升破110日圆; 根据路透调查，近半日本企业认为，日本政府应该开始保卫110的汇率水平。
“如果亚洲和欧洲股市信心改善，美元可能延续涨势，至107日圆区间中段。日本政府退休金投资基金(GPIF)的消息也很重要，因为涉及海外资产分配的有关数据，可能导致日圆面临更多抛盘，”Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文称。
周五公布的数据显示，美国消费者信心强于预期，重振市场对美国经济的信心。此前一周，全球成长忧虑拖累美股重挫及美国公债收益率大跌。
受美股周五反弹提振，日股日经指数 周一上扬3.5%，周五曾触及五个月低位。
关注焦点是面对即将出炉的数据，股市是否能维持表面上的平静。
“今天没有太多影响汇市的直接因素，所以汇市在等待明天中国等数据公布的同时，将继续关注冒险意愿的变化，”巴克莱银行日本首席外汇策略师Shinichiro Kadota表示。
中国周二将公布9月工业生产、零售销售和第三季GDP等数据。
本周可能对全球风险人气产生影响的其他数据包括，美国周三公布的通胀数据以及周四欧洲和德国采购经理人指数(PMI)。
美国两年期公债收益率(殖利率)升至0.378%，上周触及17个月低点0.244%。
欧元兑美元 持于1.2764美元，脱离上周触及的三周高点1.2887。
美元指数 上涨0.1%至85.209，此前曾跌至三周低点84.472。
随着对经济的悲观情绪缓解及风险人气改善，商品货币也走强。
澳元兑美元 上涨0.4%至0.8777。
新西兰元兑美元 上涨0.5%至0.7950。
英镑兑美元 上涨0.1%至1.6111美元，上周五英国央行首席经济学家霍尔丹表示，市场对于英国可能将于明年中期某一时间升息的押注可能是正确的，该讲话令市场放心，提振英镑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2755 1.2761 -0.05 -7.20 1.3745
美元/日圆 107.35 106.87 +0.45 +1.95 105.30
欧元/日圆 136.92 136.38 +0.40 -5.40 144.73
美元/瑞郎 0.9466 0.9463 +0.03 +6.03 0.8928
英镑/美元 1.6102 1.6092 +0.06 -2.74 1.6556
美元/加元 1.1262 1.1275 -0.12 +6.05 1.0620
澳元/美元 0.8769 0.8743 +0.30 -1.62 0.8913
新西兰元/美元 0.7943 0.7912 +0.39 -3.20 0.8206
澳元/日圆 94.140 93.440 +0.75 +0.31 93.850
新西兰元/日圆 85.270 84.560 +0.84 -1.32 86.410
英镑/日圆 172.85 171.98 +0.51 -0.85 174.33
澳元/新西兰元 1.1032 1.1024 +0.07 +1.70 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/朱晓军/李爽/陈宗琦；审校 杜明霞/于春红/张荻)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。