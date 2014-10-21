更正-更新版 1-《全球汇市》美元延续小幅下跌的走势，但在数据公布前成交清淡(10月20日)

(更正：因英文原文有误，内文第一段和第六段中日圆走强的说法有误，应改为日圆下跌)

* 欧元兑美元和日圆走强，德国经济数据疲弱未能撼动其升势

* 日圆兑美元在稍早回落后回稳

* 英镑100日移动均线向下穿过200日移动均线

路透纽约10月20日 - 主要货币周一陷于狭窄区间内，今日没有新数据公布，且全球市场变动不大，只有日本公共退休基金可能加大本国股市投资权重的消息推高日股，帮助打压日圆。

在过去一周大幅震荡后，汇市投资者不愿在周三美国通胀数据和周四欧洲制造业数据公布前进行新的押注。

另外，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计仍将按计划在本月底结束量化宽松计划，但预计美国指标利率将保持在低位直至2015年晚些时候。

“我认为的确存在如果CPI数据意外走低，美国公债市场和美元作出激烈反应的风险，”Pioneer Investments的资产组合经理兼汇市策略部主管Paresh Upadhyaya表示。

“这将推低公债收益率，并可能导致美元走软，其中美元兑日圆回落的幅度将会最大，可能会跌穿位于105.50日圆的支撑位，”他说。

日圆下跌，之前日经225指数 今日一度急升4%，因市场消化了上周美国公布的乐观经济数据，以及有消息称，规模达1.2万亿日圆的日本退休基金可能将在国内股市的投资权重从12%增至约25%。

这些外部因素造成的影响盖过了日本首相安倍晋三内阁中两位女性大臣请辞对市场造成的拖累。

欧元兑美元 上扬0.37%，报1.2809美元。

“过去两个月美元兑主要货币劲扬，”Tempus Inc.的市场主管John Doyle表示，他还表示，预计未来数月到明年美元将继续走强。

英镑兑美元 在上周走低后反弹，上扬0.51%，报1.6176美元。英镑大跌导致100日移动均线切入位现略低于200日移动均线，为一年多以来首见。当短期移动均线向下穿过较长期均线，这是典型的市场利空信号。

德国央行周一表示，德国经济面临逼近衰退的风险，预计2014年第四季经济微幅增长或零成长。

与此同时，欧洲央行表示，开始购买担保债券，以重振欧元区经济并遏制通缩。

德国央行低迷的经济评估促使市场预期德国经济将保持疲弱，使欧元区成长实际上已经停滞的问题进一步加剧。

德国生产者物价连续第14个月下滑，凸显了投资者和决策者都很担忧的通胀回落压力。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2798 1.2761 +0.29 -6.89 1.3745

美元/日圆 106.94 106.87 +0.07 +1.56 105.30

欧元/日圆 136.87 136.36 +0.37 -5.37 144.63

美元/瑞郎 0.9423 0.9463 -0.42 +5.54 0.8928

英镑/美元 1.6162 1.6092 +0.43 -2.38 1.6556

美元/加元 1.1283 1.1275 +0.07 +6.24 1.0620

澳元/美元 0.8780 0.8743 +0.42 -1.49 0.8913

欧元/瑞郎 1.2065 1.2074 -0.07 -1.68 1.2271

欧元/英镑 0.7915 0.7929 -0.18 -4.60 0.8297

新西兰元/美元 0.7963 0.7912 +0.64 -2.96 0.8206

美元/挪威克朗 6.5531 6.5418 +0.17 +8.02 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3873 8.3518 +0.43 +0.58 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1760 7.1768 -0.01 +11.49 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1851 9.1580 +0.30 +3.82 8.8474