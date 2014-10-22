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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 16:20 BJT

《全球汇市》宽松预期打压欧元至一周低位，关注英国央行会议记录

分析师中曾流传另一位英国央行MPC委员可能投票赞同升息的说法，但这种说法已经基本消失。9月会议上有两位委员赞成升息，但现在有猜测称他们这次可能没有这样投票。

英镑兑美元 在会议记录出炉前下滑至1.6074美元，日内下跌0.3%。

将于1230 GMT公布的美国通胀数据，将是美元走势的下一个聚焦点。分析师预估9月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅料持平于1.7%，但如果实际数字疲弱，可能损及美元，因对于美联储可能等待更久时间再升息的臆测将会升温。

“CPI数据将非常重要。如果市场转为避险，资金将流往美国债券。数据疲软肯定会打击美元，”野村证券外汇交易主管Koichi Takamatsu表示。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2690 1.2714 -0.19 -7.68 1.3745

美元/日圆 106.90 106.97 -0.07 +1.52 105.30

欧元/日圆 135.68 136.04 -0.26 -6.19 144.63

美元/瑞郎 0.9503 0.9491 +0.13 +6.44 0.8928

英镑/美元 1.6064 1.6109 -0.28 -2.97 1.6556

美元/加元 1.1233 1.1218 +0.13 +5.77 1.0620

澳元/美元 0.8778 0.8778 +0.00 -1.51 0.8913

新西兰元/美元 0.7963 0.7957 +0.08 -2.96 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2066 -0.05 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7899 0.7893 +0.08 -4.80 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2113 9.2010 +0.11 +4.11 8.8474

美元/挪威克朗 6.5953 6.5650 +0.46 +8.72 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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