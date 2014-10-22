《全球汇市》宽松预期打压欧元至一周低位，关注英国央行会议记录

分析师中曾流传另一位英国央行MPC委员可能投票赞同升息的说法，但这种说法已经基本消失。9月会议上有两位委员赞成升息，但现在有猜测称他们这次可能没有这样投票。

将于1230 GMT公布的美国通胀数据，将是美元走势的下一个聚焦点。分析师预估9月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅料持平于1.7%，但如果实际数字疲弱，可能损及美元，因对于美联储可能等待更久时间再升息的臆测将会升温。