更正-《全球汇市》美国CPI小涨带动美元走强，欧元区银行业忧虑拖累欧元走软

(因译文有误，内文倒数第四段“0.8935加元”应为“0.8935美元”)

* 美国9月CPI略高于预期，给美元进一步的提振

* 欧元处于一周低位，受银行业忧虑拖累走低

* 英国央行会议记录打压英镑走低

路透纽约10月22日 - 美元周三扩大普涨之势，因美国通胀数据略胜预期，稍早对欧元区银行业的忧虑推动美元兑欧元攀升至一周高位。

美国9月消费者物价指数(CPI)小幅攀升0.1%，分析师平均预期为持平，数据扶助推高美国公债收益率，进而支撑美元。

“在很大程度上，美元跟随美国公债而动。上周公债收益率大幅回落是因担心成长放缓和通胀回落压力所致，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“CPI数据没有大的意外，但总体通胀小涨的事实使市场通胀预期与美联储的预期更加接近，尽管两者间的差距仍然很大，”他说。

在美国数据公布后，欧元走软，触及一周新低1.2635美元。欧元兑美元 在纽约汇市下跌0.56%，报1.2643美元。美元兑日圆 上扬0.18%，报107.14日圆。

西班牙新闻社EFE援引未具名金融业消息人士报道称，在备受期待的欧元区银行业压力测试结果本周末公布时，可能有11家银行未能通过测试。路透周二报道称，欧洲央行正考虑购买公司债来提振欧元区的流动性。

欧洲央行将于周日公布130家欧元区银行的压力测试结果，在EFE的报道发表后，央行警告称，测试结果尚未发送给相关银行，不能就具体机构的情况置评。央行表示，任何推断都将是“凭空臆测。”

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

欧洲央行管委柯恩告诉比利时媒体，还没有购买公司债的具体计划，但表示，这是避免欧洲央行为担保债券和资产支持证券(ABS)支付过高成本的方法之一。

加元 今日大幅震荡，盘中一度升至日高1.1191加元，或0.8935美元，之前加拿大央行保持利率不变，且在利率声明中弃用了对利率走向持“中性立场”的措辞。但在收盘前，美元收复失地，升至1.1240加元，上扬0.19%。

在加拿大央行政策声明公布之时，至少一名持枪男子进入了位于渥太华的加拿大国会大楼，并在总理哈珀正在发表讲话的房间外开枪。

英镑兑美元 回落0.36%，报1.6052美元，从日低1.6009美元反弹。英国央行最新会议记录显示，九位政策委员认为，“鲜有迹象”显示通胀压力在不断加大。这暗示英国央行面临的收紧政策的压力有所减轻。会议记录显示，只有两位委员投票支持升息。

“在明年初升息的呼声减弱，如果形势继续保持现状，我们很快将看到市场的通胀预期将推迟至2016年初，”UKForex的公司业务组主管Alex Edwards表示。(完)