更新版 1-《全球汇市》美国就业数据逊于预期，美元从四年半高位回落

* 美元遭遇获利了结回落，但本周仍上涨

* 美国10月非农就业报告逊于预期，但仍算稳健

* 欧元降至26个月新低，之后出现反弹

* 美元兑日圆脱离周四触及的七年高位 (新增文末表格)

路透纽约11月7日 - 美元周五下滑，美国10月非农就业报告逊于预期，但仍算稳健，投资人遂对美元长达数月的升势获利了结。对美国明年收紧货币政策的预期，带动美元升至数年高位。

美国10月非农就业岗位增加21.4万，但低于分析师预估的23.1万，失业率也降至六年新低5.8%。

“市场对数据的反应显示出美元升势的疲态。市场美元多头太多，需要完美的数据才能进一步推高。如果三个月前公布这样的数据，美元会上涨。不过报告还算稳健。”BMO Capital Markets汇市策略全球主管Greg Anderson表示。

美国收紧货币政策会令美元相对其它主要货币有收益率优势，而投资人就是要寻求更好的回报。

在就业数据公布后，汇市走势波动。欧元兑美元 一度触及26个月新低1.2357美元，之后反弹，纽约尾盘上扬0.58%，报1.2445美元。根据汤森路透数据，本周欧元兑美元下滑0.63%。

“将今日美元颓势归咎于就业数据有些过分了，这只不过是对周四欧洲央行发布基调温和声明后美元大涨，进行一些获利了结的理由。”Tempus Inc市场部董事John Doyle称。

周四欧洲央行总裁德拉吉再度承诺，将使用非传统措施刺激低迷的欧元区经济后，欧元兑美元重挫至逾两年最低。

“欧洲央行声明中温和的基调加重，包括提及资产负债表规模，这显示管委会内对强调这一点有普遍的认同。我们相信这将令欧元继续承压。”摩根士丹利在报告中写道。

根据汤森路透数据，美元兑日圆 跌0.66%，报114.44日圆，从周四触及的七年高位115.49日圆回撤。

日本央行进一步放宽货币政策，以期刺激通胀和经济成长的举动令日圆承压。美元兑日圆本周大涨1.90%。

美元指数 一度升至88.19的2010年6月来最高，之后回落至87.55，当日跌0.52%。不过本周美元指数升0.74%，自5月已经大涨近12%。

国际货币基金组织(IMF)和美国在周五巴黎举行的央行总裁会议上，都对欧洲央行和日本央行进一步实施刺激性货币政策予以鼓励。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2452 1.2373 +0.64 -9.41 1.3745

美元/日圆 114.53 115.20 -0.58 +8.77 105.30

欧元/日圆 142.66 142.52 +0.10 -1.36 144.63

美元/瑞郎 0.9656 0.9733 -0.79 +8.15 0.8928

英镑/美元 1.5871 1.5829 +0.27 -4.14 1.6556

美元/加元 1.1326 1.1421 -0.83 +6.65 1.0620

澳元/美元 0.8632 0.8557 +0.88 -3.15 0.8913

欧元/瑞郎 1.2033 1.2041 -0.07 -1.94 1.2271

欧元/英镑 0.7841 0.7814 +0.35 -5.50 0.8297

新西兰元/美元 0.7751 0.7690 +0.79 -5.54 0.8206

美元/挪威克朗 6.8054 6.8677 -0.91 +12.18 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4764 8.5038 -0.32 +1.65 8.3387

美元/瑞典克朗 7.3992 7.4393 -0.54 +14.95 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2156 9.1975 +0.20 +4.16 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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