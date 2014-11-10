《全球汇市》美元延续跌势，瑞郎兑欧元走强逼近央行容忍上限

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2481 1.2452 +0.23 -9.20 1.3745
美元/日圆 114.08 114.53 -0.39 +8.34 105.30
欧元/日圆 142.36 142.66 -0.21 -1.57 144.63
美元/瑞郎 0.9634 0.9656 -0.23 +7.91 0.8928
英镑/美元 1.5893 1.5871 +0.14 -4.00 1.6556
美元/加元 1.1322 1.1326 -0.04 +6.61 1.0620
澳元/美元 0.8672 0.8632 +0.46 -2.70 0.8913
新西兰元/美元 0.7813 0.7751 +0.80 -4.79 0.8206
欧元/瑞郎 1.2027 1.2033 -0.05 -1.99 1.2271
欧元/英镑 0.7853 0.7841 +0.15 -5.35 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1980 9.2156 -0.19 +3.96 8.8474
美元/挪威克朗 6.7492 6.8054 -0.83 +11.26 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/洪曦/张涛; 审校 蔡美珍/艾茂林/于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市