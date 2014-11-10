《全球汇市》美元指数在淡静交投中恢复升势，因强劲的基本面因素仍完整

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
* 美元指数在淡静交投中恢复升势
* 瑞郎上涨，接近央行干预警戒线
路透纽约11月10日 - 美元周一从日低反弹转升，因鉴于美元强劲的基本面因素仍完整，投资人趁美元回落买回。
在美国上周五公布逊于预期的美国就业报告后，美元遭遇约一天半时间的抛售。但就业数据整体仍显示美国就业市场稳步复苏。
“目前美元仍有动能走强，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“所有人都知道美元是一枝独秀。”
基本面状况仍有利美元进一步上涨，因日本再度放宽货币政策，且欧元区经济情势低迷令欧洲央行很有可能也会有类似举措。
其他货币中，瑞郎兑欧元触及两年高位，逼近可能触动瑞士央行干预的1.20瑞郎上限。
澳元和新西兰元等较高收益风险货币以及土耳其里拉和南非兰特等新兴市场货币今日开局强劲，但随着美元升势动能增强，这些货币扭转了升势。
纽约尾盘，美元指数 升0.2%，报87.811。美元兑日圆 升0.3%，报114.88日圆，今年迄今美元兑日圆大涨逾9%。
欧元兑美元 跌0.2%，报1.2421美元。
欧元区周五将公布第三季经济成长数据初值，将为欧元区经济问题有多严重提供线索。
尾盘，欧元兑瑞郎 持稳，报1.2026瑞郎。
三年多来瑞士央行成功控制瑞郎汇率上限，并表示已经有两年多不曾需要干预。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选