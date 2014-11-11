《全球汇市》美元兑日圆逼近七年高点，因寄望日本推迟上调消费税

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 日本官员称有可能推迟上调消费税
* 瑞郎触及两年高位，逼近央行上限
路透纽约11月11日 - 美元兑日圆周二攀升至2007年来最高水准，此前日本股市大涨，因投资人寄望日本首相安倍晋三有可能推迟上调消费税。
通常在日股上涨时避险日圆走势艰困，因投资人会抛售日圆，转投处于升势的较高风险资产。
日本首相安倍晋三提前举行大选的意图似乎正在增强。外界猜测，他将推迟不得民心的上调消费税行动。而执政联盟中的官员们已被告之要为大选做好准备。
“推迟上调消费税对经济而言是个好消息，对股市是一剂强心针,”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“这令日圆承压，因反向关联。”
不过尽管推迟上调消费税短期而言会带动对日股的人气，但从中长期来看，投资人不太可能乐见，因这拖慢了财政改革。
美元兑日圆 触及2007年10月来最高的116.09日圆，纽约尾盘报115.29日圆，升0.6%。今年迄今，美元兑日圆大涨了近10%。
在日本央行10月31日意外进一步扩大刺激措施后，日圆已经走软，美元兑日圆之后已经大涨了逾6%。
另外，瑞郎兑欧元触及26个月高位，引发市场传闻瑞士央行可能会买入欧元，以遵守2011年做出的保持欧元兑瑞郎在1.20瑞郎之上的承诺。尾盘，欧元兑瑞郎 变动不大，报1.2030瑞郎。
市场关注本周稍晚美国将发布的一连串关键数据，这些数据可能更加突显美国经济前景较欧洲和日本更亮丽。美国周五将发布的数据包括零售销售及消费者信心指数。
在上周五美国发布10月非农就业报告，未能巩固经济乐观预期后，美元小幅走软，周一兑日圆触及113.86日圆。
欧元兑美元 升0.6%，报1.2493美元，盘中逼近上周触及的两年低点1.2358美元。(完)
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