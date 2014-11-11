更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆逼近七年高点，因寄望日本推迟上调消费税

* 日本官员称有可能推迟上调消费税

* 瑞郎触及两年高位，逼近央行上限 (新增文末表格)

路透纽约11月11日 - 美元兑日圆周二攀升至2007年来最高水准，此前日本股市大涨，因投资人寄望日本首相安倍晋三有可能推迟上调消费税。

通常在日股上涨时避险日圆走势艰困，因投资人会抛售日圆，转投处于升势的较高风险资产。

日本首相安倍晋三提前举行大选的意图似乎正在增强。外界猜测，他将推迟不得民心的上调消费税行动。而执政联盟中的官员们已被告之要为大选做好准备。

“推迟上调消费税对经济而言是个好消息，对股市是一剂强心针,”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“这令日圆承压，因反向关联。”

不过尽管推迟上调消费税短期而言会带动对日股的人气，但从中长期来看，投资人不太可能乐见，因这拖慢了财政改革。

美元兑日圆 触及2007年10月来最高的116.09日圆，纽约尾盘报115.29日圆，升0.6%。今年迄今，美元兑日圆大涨了近10%。

在日本央行10月31日意外进一步扩大刺激措施后，日圆已经走软，美元兑日圆之后已经大涨了逾6%。

另外，瑞郎兑欧元触及26个月高位，引发市场传闻瑞士央行可能会买入欧元，以遵守2011年做出的保持欧元兑瑞郎在1.20瑞郎之上的承诺。尾盘，欧元兑瑞郎 变动不大，报1.2030瑞郎。

市场关注本周稍晚美国将发布的一连串关键数据，这些数据可能更加突显美国经济前景较欧洲和日本更亮丽。美国周五将发布的数据包括零售销售及消费者信心指数。

在上周五美国发布10月非农就业报告，未能巩固经济乐观预期后，美元小幅走软，周一兑日圆触及113.86日圆。

欧元兑美元 升0.6%，报1.2493美元，盘中逼近上周触及的两年低点1.2358美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2474 1.2420 +0.43 -9.25 1.3745

美元/日圆 115.77 114.85 +0.80 +9.94 105.30

欧元/日圆 144.41 142.63 +1.25 -0.15 144.63

美元/瑞郎 0.9642 0.9681 -0.40 +8.00 0.8928

英镑/美元 1.5918 1.5840 +0.49 -3.85 1.6556

美元/加元 1.1330 1.1378 -0.42 +6.69 1.0620

澳元/美元 0.8685 0.8619 +0.77 -2.56 0.8913

欧元/瑞郎 1.2032 1.2025 +0.06 -1.95 1.2271

欧元/英镑 0.7837 0.7835 +0.03 -5.54 0.8297

新西兰元/美元 0.7807 0.7747 +0.77 -4.86 0.8206

美元/挪威克朗 6.7927 6.8099 -0.25 +11.97 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4747 8.4560 +0.22 +1.63 8.3387

美元/瑞典克朗 7.3872 7.4318 -0.60 +14.77 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2151 9.2318 -0.18 +4.16 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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