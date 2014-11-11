版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 07:53 BJT

《全球汇市》日圆因提前选举传闻而趋弱，美元走势震荡

美元兑其它货币隔夜大多走低，逆转周一涨势。交易商指出，由于适逢退伍军人节假期，市场交投清淡，在一定程度上导致美元走势动荡。

美元指数 自88.061跌至87.593，但仍接近上周五所及四年高位88.190。欧元兑美元 从1.2394涨至1.2477。

商品货币兑美元亦走高，澳元兑美元 自0.8591跳升至近一周高位0.8720。

投资者还继续警惕地关注瑞郎走势，瑞郎兑欧元 周二曾劲扬至两年高位1.2021瑞郎。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐