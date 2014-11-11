《全球汇市》日圆因提前选举传闻而趋弱，美元走势震荡

美元兑其它货币隔夜大多走低，逆转周一涨势。交易商指出，由于适逢退伍军人节假期，市场交投清淡，在一定程度上导致美元走势动荡。

美元指数 自88.061跌至87.593，但仍接近上周五所及四年高位88.190。欧元兑美元 从1.2394涨至1.2477。