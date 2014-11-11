《全球汇市》日圆因提前选举传闻而趋弱，美元走势震荡

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美元兑其它货币隔夜大多走低，逆转周一涨势。交易商指出，由于适逢退伍军人节假期，市场交投清淡，在一定程度上导致美元走势动荡。
美元指数 自88.061跌至87.593，但仍接近上周五所及四年高位88.190。欧元兑美元 从1.2394涨至1.2477。
商品货币兑美元亦走高，澳元兑美元 自0.8591跳升至近一周高位0.8720。
投资者还继续警惕地关注瑞郎走势，瑞郎兑欧元 周二曾劲扬至两年高位1.2021瑞郎。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。