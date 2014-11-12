更新版 1-《全球汇市》英镑兑美元挫至14个月低点，因投资人推迟英国央行升息预期

* 英国央行发布通胀报告后英镑下挫

* 美元指数尾盘上涨

* 瑞郎兑欧元升至26个月高位 (新增文末表格)

路透纽约11月12日 - 英镑兑美元周三跌至14个月低点，因在英国央行预估低通胀后，投资人推迟升息预期至明年年底。

美元兑其它主要货币涨幅较小，因交易商等待周四和周五将出炉的美国数据，预计可能支撑对美国经济前景优于欧洲和日本的普遍观点。

英镑兑美元在1.60美元下方进一步下滑，尾盘报1.5782美元，跌0.85%。

英国央行称通胀可能跌穿1%，会以更慢的步幅收紧货币政策。央行总裁卡尼表示，市场预计更宽松一点的货币市场状况是合适的。

“温和的通胀数据实际上已经盖过了普遍强劲的英国就业报告...”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

英镑兑美元 触及去年9月来最低的1.5782美元，在过去三个月大跌6%。

美元指数 尾盘升0.4%。

“今年余下时间以及明年首季，市场将受到利率和经济基本面左右，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

日圆兑美元从七年低点反弹，此前一日本政府官员的讲话令对日本首相安倍晋三将在12月提前大选的传闻降温。

美元兑日圆 在亚洲交易时段一度升穿116日圆，纽约尾盘跌0.1%，报115.70日圆，周二高见116.11日圆。

各界愈发预期安倍晋三将会延后调高消费税，这被视为是有利于经济成长及日本股市的因素，同时市场也预期安倍下月将提前大选，日圆因而面临卖压。若他胜选，可能会提出第二轮提振通胀的政策。

瑞郎兑欧元 小涨至26个月高位，进一步逼近瑞士央行维持三年的1.20上限水准，这可能引发央行干预打压瑞郎。纽约尾盘，欧元兑瑞郎持稳，报1.2017瑞郎，为2012年9月来最低。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2438 1.2474 -0.29 -9.51 1.3745

美元/日圆 115.47 115.77 -0.26 +9.66 105.30

欧元/日圆 143.59 144.41 -0.57 -0.72 144.63

美元/瑞郎 0.9663 0.9642 +0.22 +8.23 0.8928

英镑/美元 1.5779 1.5918 -0.87 -4.69 1.6556

美元/加元 1.1314 1.1330 -0.14 +6.53 1.0620

澳元/美元 0.8717 0.8685 +0.37 -2.20 0.8913

欧元/瑞郎 1.2017 1.2032 -0.12 -2.07 1.2271

欧元/英镑 0.7882 0.7837 +0.57 -5.00 0.8297

新西兰元/美元 0.7878 0.7807 +0.91 -4.00 0.8206

美元/挪威克朗 6.8018 6.7927 +0.13 +12.12 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4633 8.4747 -0.13 +1.49 8.3387

美元/瑞典克朗 7.4217 7.3872 +0.47 +15.30 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2313 9.2151 +0.18 +4.34 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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