《全球汇市》日圆兑美元挫至七年低点，因日本12月提前选举的臆测升温

* 日圆下挫，日股大涨

* 美元指数回落

* 英国楼市数据疲弱打压英镑

路透纽约11月13日 - 美元兑日圆周四逼近七年高点，因市场对日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举的臆测升温。美元兑欧元下滑。

美元对英镑上涨，升至14个月高位。

美元指数 下滑0.1%，此前纽约联储总裁杜德利表示，如果美国在时机不成熟的情况下收紧货币政策，可能殃及经济复苏。

“市场看来乐于在当前区间内交投，等候美元上涨的时机，”道明证券首次外汇策略师Shaun Osborne表示，“我们认为长期而言美元将上涨。”

Osborne指出，本周对美元的投资兴趣降低，因美国公债收益率在上涨后回稳，且没有什么重大的美国经济报告可以指引方向。

“在周五美国发布零售销售数据后，可能出现多一些的兴致，”Osborne称。

美元兑日圆 升0.2%，报115.71日圆，离周二触及的七年高位116.11日圆不远。在政府数据显示上周美国初请失业金人数增幅大于预期，但仍接近14年低点后，美元兑日圆一度低见115.32日圆。

如果提前举行大选，安倍可能将以更高民意支持获得连任，分析师相信，他将利用民意支持，实施第二轮提升通胀的政策，同时可能推迟销售税上调计划。这推动日经指数 上涨并令日圆承压。

据日本时事新闻社周四引述一名资深自民党议员称，看来首相安倍晋三已经决定进行提前选举。

外界广泛预计安倍晋三将视经济指标的情况作出选举决定，周一日本将发布第三季国内生产总值(GDP)数据。

欧元兑美元 升0.3%，报1.2476美元。

英镑兑美元跌至14个月低点，因英国公布的楼市数据转弱，令昨日英国央行下调经济预估带来的英镑卖压进一步加重。

英镑兑美元 尾盘跌0.4%，报1.5709美元，今年迄今下挫了5%。(完)

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