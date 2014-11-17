更新版1-《全球汇市》美元上扬，因欧洲央行官员讲话及日本经济意外滑入衰退

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
(新增文末表格)
路透纽约11月17日 - 美元兑欧元及一篮子主要货币周一上扬，此前欧洲央行官员谈及可能采取进一步行动提振欧元区艰困的经济，且日本经济意外滑入衰退。
欧洲央行总裁德拉吉表示，如果目前的努力不足以加快欧元区的经济复苏，那么欧洲央行准备采取进一步刺激措施。
之前欧洲央行执委会成员莫尔许表示，如果有必要采取更多行动，欧洲央行理论上可以扩大购买资产计划来购买公债、黄金、股票或上市交易基金。
美元指数 升0.44%，报87.908，略低于上周五所创的四年高位88.267。
欧元兑美元 纽约尾盘报1.2456美元，周一稍早报1.2577美元。
日圆兑美元 跌至七年低点后回稳，因通常同日圆走势相反的日本股市下滑。
“这是告诉年套利交易的强度，央行正尽力迫使投资人出脱。”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示。
因市场预计美联储将在明年升息，而同时日本和欧洲央行将继续高度宽松的货币政策以提振经济，美元料将进一步上涨。
日本第三季经济意外滑入衰退，日本首相安倍晋三更有可能延后调升消费税，并提前改选国会。
这些事件的发展一有风吹草动，日圆就可能受到牵连。
“市场将要消化很多的因素，股市可能出现下滑，日圆将走强。”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。
美元兑日圆纽约尾盘报116.46日圆，稍早一度高见117.04日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2449 1.2521 -0.58 -9.43 1.3745
美元/日圆 116.64 116.27 +0.32 +10.77 105.30
欧元/日圆 145.17 145.60 -0.30 +0.37 144.63
美元/瑞郎 0.9648 0.9585 +0.66 +8.06 0.8928
英镑/美元 1.5640 1.5667 -0.17 -5.53 1.6556
美元/加元 1.1303 1.1287 +0.14 +6.43 1.0620
澳元/美元 0.8708 0.8743 -0.40 -2.30 0.8913
欧元/瑞郎 1.2012 1.2011 +0.01 -2.11 1.2271
欧元/英镑 0.7956 0.7992 -0.45 -4.11 0.8297
新西兰元/美元 0.7908 0.7903 +0.06 -3.63 0.8206
美元/挪威克朗 6.7855 6.7510 +0.51 +11.86 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4445 8.4500 -0.07 +1.27 8.3387
美元/瑞典克朗 7.4350 7.3825 +0.71 +15.51 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2589 9.2453 +0.15 +4.65 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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