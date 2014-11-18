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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 04:51 BJT

《全球汇市》德国投资者信心增强推动欧元上扬，日圆走软

路透纽约11月18日 - 美元兑欧元周二走软，因德国景气判断指数强于预期，美元兑日圆上扬，因日本首相安倍晋三称将提前举行大选，以便在新任期执行其经济政策。

11月德国投资者和分析师信心增强，为近一年来首次，超过了分析师预期，且点燃了德国经济在第三季勉强避免衰退后将改善的希望。

数据推动欧元 盘中升至1.2545美元的高位。

“德国ZEW景气判断指数远胜预期，”瑞穗实业银行的外汇策略师Sireen Harajli表示。

但欧元之后一度缩减部分涨幅，因数据显示，10月美国生产者物价指数意外上扬。

近几个月，美元兑欧元和日圆走强，因市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从明年开始升息，而欧洲央行和日本央行仍将继续执行高度宽松的货币政策，以刺激经济成长。

“美国经济基本面继续改善，美联储准备从明年开始政策正常化周期。但欧洲、日本和英国的货币政策尚未显示出将开始收紧的迹象，”Harajli说。

美联储周三将公布最新会议记录，投资者将密切关注，从中寻找低通胀可能促使联储推迟预期的升息时间的线索。

部分交易商称，美元可能需要新的推动力才能延续近期的涨势。

“所有的消息都已被消化，我们的确需要更多疲弱的欧洲数据，或强劲的美国数据来推动美元继续走强，”National Australia Bank驻伦敦的现货外汇交易员Graham Davidson表示。

日本首相安倍晋三周二还决定推迟执行不受欢迎的消费税上调，此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。

周二稍早，日圆兑美元逼近七年低位117.03日圆，后部分投资者出脱看空日圆/看涨美元的头寸，推动日圆反弹。

日圆 在下午的交投中再度走软，美元兑日圆尾盘报116.92日圆。(完)
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