《全球汇市》德国投资者信心增强推动欧元上扬，日圆走软

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透纽约11月18日 - 美元兑欧元周二走软，因德国景气判断指数强于预期，美元兑日圆上扬，因日本首相安倍晋三称将提前举行大选，以便在新任期执行其经济政策。
11月德国投资者和分析师信心增强，为近一年来首次，超过了分析师预期，且点燃了德国经济在第三季勉强避免衰退后将改善的希望。
数据推动欧元 盘中升至1.2545美元的高位。
“德国ZEW景气判断指数远胜预期，”瑞穗实业银行的外汇策略师Sireen Harajli表示。
但欧元之后一度缩减部分涨幅，因数据显示，10月美国生产者物价指数意外上扬。
近几个月，美元兑欧元和日圆走强，因市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从明年开始升息，而欧洲央行和日本央行仍将继续执行高度宽松的货币政策，以刺激经济成长。
“美国经济基本面继续改善，美联储准备从明年开始政策正常化周期。但欧洲、日本和英国的货币政策尚未显示出将开始收紧的迹象，”Harajli说。
美联储周三将公布最新会议记录，投资者将密切关注，从中寻找低通胀可能促使联储推迟预期的升息时间的线索。
部分交易商称，美元可能需要新的推动力才能延续近期的涨势。
“所有的消息都已被消化，我们的确需要更多疲弱的欧洲数据，或强劲的美国数据来推动美元继续走强，”National Australia Bank驻伦敦的现货外汇交易员Graham Davidson表示。
日本首相安倍晋三周二还决定推迟执行不受欢迎的消费税上调，此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。
周二稍早，日圆兑美元逼近七年低位117.03日圆，后部分投资者出脱看空日圆/看涨美元的头寸，推动日圆反弹。
日圆 在下午的交投中再度走软，美元兑日圆尾盘报116.92日圆。(完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有