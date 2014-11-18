《全球汇市》日本央行公布政策决定前日圆处于守势，欧元全线上扬

欧元兑美元 最新报1.2532美元，从1.2442美元上涨。欧元兑澳元触及一周高位1.4414，兑新西兰元 从两个月低位1.5673新西兰元升至1.5817新西兰元。

澳元周二尾段一度较为波动，此前澳洲央行总裁史蒂文斯再次警告，市场低估了澳元下跌的风险。

史蒂文斯还表明，利率可能在非常低的水平再保持一段时间。