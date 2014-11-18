《全球汇市》日本央行公布政策决定前日圆处于守势，欧元全线上扬

欧元兑美元 最新报1.2532美元，从1.2442美元上涨。欧元兑澳元触及一周高位1.4414，兑新西兰元 从两个月低位1.5673新西兰元升至1.5817新西兰元。
澳元周二尾段一度较为波动，此前澳洲央行总裁史蒂文斯再次警告，市场低估了澳元下跌的风险。
史蒂文斯还表明，利率可能在非常低的水平再保持一段时间。
澳元兑美元 隔夜低见0.8682美元，不过随后反弹至0.8714。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2533 1.2536 -0.02 -8.82 1.3745
美元/日圆 116.91 116.86 +0.04 +11.03 105.30
欧元/日圆 146.52 146.50 +0.01 +1.24 144.73
美元/瑞郎 0.9585 0.9579 +0.06 +7.36 0.8928
英镑/美元 1.5625 1.5631 -0.04 -5.62 1.6556
美元/加元 1.1300 1.1294 +0.05 +6.40 1.0620
澳元/美元 0.8715 0.8716 -0.01 -2.22 0.8913
新西兰元/美元 0.7917 0.7922 -0.06 -3.52 0.8206
澳元/日圆 101.890 101.860 +0.03 +8.57 93.850
新西兰元/日圆 92.560 92.580 -0.02 +7.12 86.410
英镑/日圆 182.67 182.66 +0.01 +4.78 174.33
澳元/新西兰元 1.1000 1.0998 +0.02 +1.40 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/李爽/陈宗琦/王丽鑫；审校 戴素萍/王兴亚/张若琪/张荻)