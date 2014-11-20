更新版1-《全球汇市》美元兑日圆从七年高位回落，但预计日圆将进一步走软

(新增文末表格)

路透纽约11月20日 - 美元兑日圆周四从七年高位回落，因股市上扬，美元在过去三周上扬近10%的涨势暂停，但很多人预计美元可能进一步走强。

日本央行上月意外进一步放宽货币政策后，日圆持续走低。美元兑日圆 在隔夜交易中触及118.96日圆的高位，为2007年8月以来最高，尾盘报118.01日圆。

美国经济不断增强和日本经济的疲态形成鲜明对照，促使很多交易商预计美元将重拾升势。

“美元势头非常强劲，”法国兴业银行驻纽约的高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“投资者将继续逢低买入美元/日圆，利差交易规模将进一步扩大。”

周四出炉的强劲美国数据增强了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年开始升息的信心。

美国劳工部公布10月核心消费者物价指数上扬0.2%后，美元一度走强。

“在人人担忧通胀下滑风险，且美联储在昨日发布的会议记录中暗示，他们也有同样的忧虑之时，核心通胀增长0.2%让投资者感到宽慰，”Westpac Securities的高级汇率策略师Richard Franulovich表示。

美联储周三公布的10月政策会议记录显示，决策者就是否在声明中提及通胀预期正在下滑的迹象的问题上展开了激烈争论。

周四公布的其他数据显示，10月美国成屋销售增长，11月大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张。

欧元走软，因本月欧元区企业综合采购经理人指数(PMI)增幅低于预期，支持了欧元区货币条件将进一步放松的预期。

欧元区PMI数据公布后，欧元兑美元 盘中跌至1.2505美元，尾盘报1.2546美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2538 1.2553 -0.12 -8.78 1.3745

美元/日圆 118.20 117.97 +0.19 +12.25 105.30

欧元/日圆 148.18 148.08 +0.07 +2.45 144.63

美元/瑞郎 0.9583 0.9565 +0.19 +7.34 0.8928

英镑/美元 1.5693 1.5681 +0.08 -5.21 1.6556

美元/加元 1.1298 1.1340 -0.37 +6.38 1.0620

澳元/美元 0.8616 0.8617 -0.01 -3.33 0.8913

欧元/瑞郎 1.2015 1.2011 +0.03 -2.09 1.2271

欧元/英镑 0.7990 0.8003 -0.16 -3.70 0.8297

新西兰元/美元 0.7867 0.7850 +0.22 -4.13 0.8206

美元/挪威克朗 6.7626 6.7858 -0.34 +11.48 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4811 8.5175 -0.43 +1.71 8.3387

美元/瑞典克朗 7.3937 7.3784 +0.21 +14.87 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2712 9.2745 -0.04 +4.79 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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