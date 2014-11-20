更新版1-《全球汇市》美元兑日圆从七年高位回落，但预计日圆将进一步走软

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
(新增文末表格)
路透纽约11月20日 - 美元兑日圆周四从七年高位回落，因股市上扬，美元在过去三周上扬近10%的涨势暂停，但很多人预计美元可能进一步走强。
日本央行上月意外进一步放宽货币政策后，日圆持续走低。美元兑日圆 在隔夜交易中触及118.96日圆的高位，为2007年8月以来最高，尾盘报118.01日圆。
美国经济不断增强和日本经济的疲态形成鲜明对照，促使很多交易商预计美元将重拾升势。
“美元势头非常强劲，”法国兴业银行驻纽约的高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“投资者将继续逢低买入美元/日圆，利差交易规模将进一步扩大。”
周四出炉的强劲美国数据增强了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年开始升息的信心。
美国劳工部公布10月核心消费者物价指数上扬0.2%后，美元一度走强。
“在人人担忧通胀下滑风险，且美联储在昨日发布的会议记录中暗示，他们也有同样的忧虑之时，核心通胀增长0.2%让投资者感到宽慰，”Westpac Securities的高级汇率策略师Richard Franulovich表示。
美联储周三公布的10月政策会议记录显示，决策者就是否在声明中提及通胀预期正在下滑的迹象的问题上展开了激烈争论。
周四公布的其他数据显示，10月美国成屋销售增长，11月大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张。
欧元走软，因本月欧元区企业综合采购经理人指数(PMI)增幅低于预期，支持了欧元区货币条件将进一步放松的预期。
欧元区PMI数据公布后，欧元兑美元 盘中跌至1.2505美元，尾盘报1.2546美元。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2538 1.2553 -0.12 -8.78 1.3745
美元/日圆 118.20 117.97 +0.19 +12.25 105.30
欧元/日圆 148.18 148.08 +0.07 +2.45 144.63
美元/瑞郎 0.9583 0.9565 +0.19 +7.34 0.8928
英镑/美元 1.5693 1.5681 +0.08 -5.21 1.6556
美元/加元 1.1298 1.1340 -0.37 +6.38 1.0620
澳元/美元 0.8616 0.8617 -0.01 -3.33 0.8913
欧元/瑞郎 1.2015 1.2011 +0.03 -2.09 1.2271
欧元/英镑 0.7990 0.8003 -0.16 -3.70 0.8297
新西兰元/美元 0.7867 0.7850 +0.22 -4.13 0.8206
美元/挪威克朗 6.7626 6.7858 -0.34 +11.48 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4811 8.5175 -0.43 +1.71 8.3387
美元/瑞典克朗 7.3937 7.3784 +0.21 +14.87 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2712 9.2745 -0.04 +4.79 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信