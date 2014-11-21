《全球汇市》欧元下滑，因欧洲央行总裁德拉吉讲话令追加刺激措施希望升温

路透纽约11月21日 - 欧元周五大跌，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，通胀预期下滑至非常低的水准，为很快进一步放宽货币政策敞开大门。

欧元兑美元 跌1.19%，报1.2389美元，欧元兑日圆 下挫1.58%，报145.89日圆。

德拉吉表示，若低通胀持续，欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”

“他的讲话重创欧元，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示，下周欧元区的通胀数据对欧洲央行的想法会有关键的影响。

“值得一提的是，德拉吉的讲话称他担心通胀预期，意味着欧洲央行可能很快放宽政策。即便不是购买公债，至少也可能宣布决定购买公司债。”

在中国央行逾两年来首次降息以提振放缓的经济后，澳元等其他高收益货币跳升。

澳元兑美元 升0.59%，报0.8669美元，中国降息可能缓和对中国经济放缓会殃及商品货币的担忧。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

“这给本已有充足流动性的全球体系又带来了大量流动性，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。

美元料将维持近期升势，因投资人预计美联储可能在明年升息，而欧洲、日本和其他经济体继续非常宽松的货币政策以刺激经济成长。

“相比其他央行，美联储的政策基调要强硬的多。”Newman称。

盘中稍早，日圆上涨，因此前日本财政大臣麻生太郎表示，过去一周日圆下跌过快。这是日本自两年前开始大规模货币刺激政策以来，对日圆疲软发出的最严厉警告之一。

美元兑日圆 降至117.72日圆，麻生太郎讲话前报118日圆。