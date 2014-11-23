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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 06:56 BJT

《全球汇市》对欧央行宽松举措的预期令欧元承压，澳元则维持强势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2369 1.2388 -0.15 -10.01 1.3745

美元/日圆 117.86 117.80 +0.05 +11.93 105.30

欧元/日圆 145.78 145.93 -0.10 +0.73 144.73

美元/瑞郎 0.9719 0.9692 +0.28 +8.86 0.8928

英镑/美元 1.5640 1.5653 -0.08 -5.53 1.6556

美元/加元 1.1236 1.1229 +0.06 +5.80 1.0620

澳元/美元 0.8670 0.8665 +0.06 -2.73 0.8913

新西兰元/美元 0.7879 0.7881 -0.03 -3.98 0.8206

澳元/日圆 102.180 102.070 +0.11 +8.88 93.850

新西兰元/日圆 92.860 92.840 +0.02 +7.46 86.410

英镑/日圆 184.33 184.39 -0.03 +5.74 174.33

澳元/新西兰元 1.0996 1.0984 +0.11 +1.36 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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