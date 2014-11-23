重温稿-《全球汇市》欧元下滑，因欧洲央行总裁德拉吉讲话令追加刺激措施希望升温

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约11月21日 - 欧元周五大跌，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，通胀预期下滑至非常低的水准，为很快进一步放宽货币政策敞开大门。
欧元兑美元 跌1.19%，报1.2389美元，欧元兑日圆 下挫1.58%，报145.89日圆。
德拉吉表示，若低通胀持续，欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”
“他的讲话重创欧元，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示，下周欧元区的通胀数据对欧洲央行的想法会有关键的影响。
“值得一提的是，德拉吉的讲话称他担心通胀预期，意味着欧洲央行可能很快放宽政策。即便不是购买公债，至少也可能宣布决定购买公司债。”
在中国央行逾两年来首次降息以提振放缓的经济后，澳元等其他高收益货币跳升。
澳元兑美元 升0.59%，报0.8669美元，中国降息可能缓和对中国经济放缓会殃及商品货币的担忧。
中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。
“这给本已有充足流动性的全球体系又带来了大量流动性，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。
美元料将维持近期升势，因投资人预计美联储可能在明年升息，而欧洲、日本和其他经济体继续非常宽松的货币政策以刺激经济成长。
“相比其他央行，美联储的政策基调要强硬的多。”Newman称。
盘中稍早，日圆上涨，因此前日本财政大臣麻生太郎表示，过去一周日圆下跌过快。这是日本自两年前开始大规模货币刺激政策以来，对日圆疲软发出的最严厉警告之一。
美元兑日圆 降至117.72日圆，麻生太郎讲话前报118日圆。
自日本央行10月底意外放宽政策以来，美元兑日圆已经攀升约10%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2388 1.2538 -1.20 -9.87 1.3745
美元/日圆 117.80 118.20 -0.34 +11.87 105.30
欧元/日圆 145.94 148.18 -1.51 +0.91 144.63
美元/瑞郎 0.9692 0.9583 +1.14 +8.56 0.8928
英镑/美元 1.5653 1.5693 -0.25 -5.45 1.6556
美元/加元 1.1229 1.1298 -0.61 +5.73 1.0620
澳元/美元 0.8665 0.8616 +0.57 -2.78 0.8913
欧元/瑞郎 1.2013 1.2015 -0.02 -2.10 1.2271
欧元/英镑 0.7910 0.7990 -1.00 -4.66 0.8297
新西兰元/美元 0.7881 0.7867 +0.18 -3.96 0.8206
美元/挪威克朗 6.8045 6.7626 +0.62 +12.17 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4317 8.4811 -0.58 +1.12 8.3387
美元/瑞典克朗 7.4622 7.3937 +0.93 +15.93 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2478 9.2712 -0.25 +4.53 8.8474
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申