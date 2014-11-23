版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》欧元下滑，因欧洲央行总裁德拉吉讲话令追加刺激措施希望升温

路透纽约11月21日 - 欧元周五大跌，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，通胀预期下滑至非常低的水准，为很快进一步放宽货币政策敞开大门。

欧元兑美元 跌1.19%，报1.2389美元，欧元兑日圆 下挫1.58%，报145.89日圆。

德拉吉表示，若低通胀持续，欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”

“他的讲话重创欧元，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示，下周欧元区的通胀数据对欧洲央行的想法会有关键的影响。

“值得一提的是，德拉吉的讲话称他担心通胀预期，意味着欧洲央行可能很快放宽政策。即便不是购买公债，至少也可能宣布决定购买公司债。”

在中国央行逾两年来首次降息以提振放缓的经济后，澳元等其他高收益货币跳升。

澳元兑美元 升0.59%，报0.8669美元，中国降息可能缓和对中国经济放缓会殃及商品货币的担忧。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

“这给本已有充足流动性的全球体系又带来了大量流动性，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。

美元料将维持近期升势，因投资人预计美联储可能在明年升息，而欧洲、日本和其他经济体继续非常宽松的货币政策以刺激经济成长。

“相比其他央行，美联储的政策基调要强硬的多。”Newman称。

盘中稍早，日圆上涨，因此前日本财政大臣麻生太郎表示，过去一周日圆下跌过快。这是日本自两年前开始大规模货币刺激政策以来，对日圆疲软发出的最严厉警告之一。

美元兑日圆 降至117.72日圆，麻生太郎讲话前报118日圆。

自日本央行10月底意外放宽政策以来，美元兑日圆已经攀升约10%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2388 1.2538 -1.20 -9.87 1.3745

美元/日圆 117.80 118.20 -0.34 +11.87 105.30

欧元/日圆 145.94 148.18 -1.51 +0.91 144.63

美元/瑞郎 0.9692 0.9583 +1.14 +8.56 0.8928

英镑/美元 1.5653 1.5693 -0.25 -5.45 1.6556

美元/加元 1.1229 1.1298 -0.61 +5.73 1.0620

澳元/美元 0.8665 0.8616 +0.57 -2.78 0.8913

欧元/瑞郎 1.2013 1.2015 -0.02 -2.10 1.2271

欧元/英镑 0.7910 0.7990 -1.00 -4.66 0.8297

新西兰元/美元 0.7881 0.7867 +0.18 -3.96 0.8206

美元/挪威克朗 6.8045 6.7626 +0.62 +12.17 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4317 8.4811 -0.58 +1.12 8.3387

美元/瑞典克朗 7.4622 7.3937 +0.93 +15.93 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2478 9.2712 -0.25 +4.53 8.8474

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐