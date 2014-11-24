更新版1-《全球汇市》德国数据及魏德曼的讲话带动欧元上涨，美元下滑

(新增文末表格)

* 德国企业调查给予欧元温和提振

* 欧洲央行管委魏德曼的讲话令市场质疑购买公债计划

* 美元指数触及近四年半高位后回撤

* 中国可能因通缩忧虑再度降息－消息

路透纽约11月24日 - 欧元兑美元和日圆周一上涨，因德国企业调查数据令人鼓舞，且欧洲央行管委魏德曼的讲话令市场质疑是否欧洲央行短期内会采取激进的刺激措施。

随着欧元兑美元从近两年低点反弹，美元指数也从盘中稍早触及的近四年半高位回落。日本市场周一因假期休市。

德国公布的11月IFO企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。 数据为欧洲最大经济体经济正积累动能带来希望。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行采取进一步措施应对低通胀变得更困难，且可能面临法律限制。

“看来在12月4日欧洲央行下一次货币政策会议前，其内部有一些不一致的声音，”FXCM汇市分析师Christopher Vecchio表示。

今日魏德曼重申了长期以来所持的观点，而欧洲央行总裁德拉吉上周五称通胀“过低”，应竭尽所能快速推升通胀后，欧元创下两个半月最大单日跌幅。

欧元兑美元 升0.4%，报1.2437美元，盘中低见1.2359美元，接近本月稍早触及的两年低点。

欧元兑日圆 升0.8%，报147.08日圆，收复亚洲交易时段录得的失地。

美元指数 触及2010年6月来最高的88.440，尾盘报88.131，较上周五尾盘跌0.2%。

美元兑日圆守住涨幅，因交易商揣测日本和中国央行可能进一步放宽货币政策。

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

美元兑日圆 升0.4%，报118.27日圆，上周创下七年高位118.98日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2442 1.2388 +0.44 -9.48 1.3745

美元/日圆 118.26 117.80 +0.39 +12.31 105.30

欧元/日圆 147.11 145.94 +0.80 +1.71 144.63

美元/瑞郎 0.9663 0.9692 -0.30 +8.23 0.8928

英镑/美元 1.5705 1.5653 +0.33 -5.14 1.6556

美元/加元 1.1277 1.1229 +0.43 +6.19 1.0620

澳元/美元 0.8613 0.8665 -0.60 -3.37 0.8913

欧元/瑞郎 1.2021 1.2013 +0.07 -2.04 1.2271

欧元/英镑 0.7920 0.7910 +0.13 -4.54 0.8297

新西兰元/美元 0.7855 0.7881 -0.33 -4.28 0.8206

美元/挪威克朗 6.7790 6.8045 -0.37 +11.75 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4340 8.4317 +0.03 +1.14 8.3387

美元/瑞典克朗 7.4374 7.4622 -0.33 +15.55 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2524 9.2478 +0.05 +4.58 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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