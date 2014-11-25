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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:22 BJT

《全球汇市》日圆/上涨，因日央行部分委员对QE感到担心

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2433 1.2442 -0.07 -9.55 1.3745

美元/日圆 118.11 118.26 -0.13 +12.17 105.30

欧元/日圆 146.79 147.11 -0.22 +1.49 144.63

美元/瑞郎 0.9670 0.9663 +0.07 +8.31 0.8928

英镑/美元 1.5672 1.5705 -0.21 -5.34 1.6556

美元/加元 1.1304 1.1277 +0.24 +6.44 1.0620

澳元/美元 0.8535 0.8613 -0.91 -4.24 0.8913

新西兰元/美元 0.7792 0.7855 -0.80 -5.05 0.8206

欧元/瑞郎 1.2025 1.2021 +0.03 -2.00 1.2271

欧元/英镑 0.7931 0.7920 +0.14 -4.41 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2573 9.2524 +0.05 +4.63 8.8474

美元/挪威克朗 6.8044 6.7790 +0.37 +12.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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