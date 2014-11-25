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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 06:20 BJT

更新版1-《全球汇市》日本央行公布会议记录后日圆走坚，美元回落

(新增文末表格)

* 日央行会议记录令投资人质疑是否会进一步放宽政策，日圆上涨

* 美元下滑，因消费者信心数据恶化，盖过强劲的GDP数据影响

* 澳洲央行官员喊低澳元，澳元兑美元挫至四年低点

路透纽约11月25日 - 日圆周二上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措施的阻力很大。美元下滑，因数据显示消费者信心恶化，盖过了第三季美国国内生产总值(GDP)意外被上修的影响。

日本央行公布的10月31日会议记录显示，一些委员表示担心，扩大量化宽松政策可能使人进一步认为，央行的货币政策是在为财政赤字融资。

上月日本央行将年度购买公债规模由50万亿日圆扩大至80万亿，以刺激日本长期低迷的经济，令市场哗然。

这一举措令投资人愈发预期日本央行可能实施更多刺激措施，上周日圆兑美元挫至七年低点。

“投资人再度思量这些日圆空头仓位，”Wells Fargo Advisors首席国际策略师Paul Christopher表示。

一些分析师表示，日圆迅速贬值可能过度。

美元兑日圆 跌0.3%，报117.93日圆，上周创下118.98日圆的七年高位。欧元兑日圆 微跌0.06%，报147.02日圆，上周四曾高见149.12日圆的六年多高位。

在美国政府上修第三季GDP增幅至3.9%后，美元一度获得短暂提振。但在经济咨商会公布11月消费者信心指数降至五个月低点后，美元回吐涨幅。

欧元兑美元 升0.2%，报1.2470美元，从本月稍早触及的约两年低点1.2358美元反弹。

美元指数 跌0.26%，报87.922，周一曾升至四年半高位88.440。

另外，澳元兑美元 跌至四年低点0.8515美元，之前澳洲央行副总裁洛威称澳元估值过高。纽约尾盘，澳元报0.8523美元，跌1%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2474 1.2442 +0.26 -9.25 1.3745

美元/日圆 117.97 118.26 -0.25 +12.03 105.30

欧元/日圆 147.14 147.11 +0.02 +1.74 144.63

美元/瑞郎 0.9639 0.9663 -0.25 +7.96 0.8928

英镑/美元 1.5707 1.5705 +0.01 -5.13 1.6556

美元/加元 1.1256 1.1277 -0.19 +5.99 1.0620

澳元/美元 0.8526 0.8613 -1.01 -4.34 0.8913

欧元/瑞郎 1.2025 1.2021 +0.03 -2.00 1.2271

欧元/英镑 0.7938 0.7920 +0.23 -4.33 0.8297

新西兰元/美元 0.7809 0.7855 -0.59 -4.84 0.8206

美元/挪威克朗 6.8020 6.7790 +0.34 +12.13 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4850 8.4340 +0.60 +1.75 8.3387

美元/瑞典克朗 7.4218 7.4374 -0.21 +15.30 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2612 9.2524 +0.10 +4.68 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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