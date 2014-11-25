更新版1-《全球汇市》日本央行公布会议记录后日圆走坚，美元回落

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增文末表格)
* 日央行会议记录令投资人质疑是否会进一步放宽政策，日圆上涨
* 美元下滑，因消费者信心数据恶化，盖过强劲的GDP数据影响
* 澳洲央行官员喊低澳元，澳元兑美元挫至四年低点
路透纽约11月25日 - 日圆周二上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措施的阻力很大。美元下滑，因数据显示消费者信心恶化，盖过了第三季美国国内生产总值(GDP)意外被上修的影响。
日本央行公布的10月31日会议记录显示，一些委员表示担心，扩大量化宽松政策可能使人进一步认为，央行的货币政策是在为财政赤字融资。
上月日本央行将年度购买公债规模由50万亿日圆扩大至80万亿，以刺激日本长期低迷的经济，令市场哗然。
这一举措令投资人愈发预期日本央行可能实施更多刺激措施，上周日圆兑美元挫至七年低点。
“投资人再度思量这些日圆空头仓位，”Wells Fargo Advisors首席国际策略师Paul Christopher表示。
一些分析师表示，日圆迅速贬值可能过度。
美元兑日圆 跌0.3%，报117.93日圆，上周创下118.98日圆的七年高位。欧元兑日圆 微跌0.06%，报147.02日圆，上周四曾高见149.12日圆的六年多高位。
在美国政府上修第三季GDP增幅至3.9%后，美元一度获得短暂提振。但在经济咨商会公布11月消费者信心指数降至五个月低点后，美元回吐涨幅。
欧元兑美元 升0.2%，报1.2470美元，从本月稍早触及的约两年低点1.2358美元反弹。
美元指数 跌0.26%，报87.922，周一曾升至四年半高位88.440。
另外，澳元兑美元 跌至四年低点0.8515美元，之前澳洲央行副总裁洛威称澳元估值过高。纽约尾盘，澳元报0.8523美元，跌1%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2474 1.2442 +0.26 -9.25 1.3745
美元/日圆 117.97 118.26 -0.25 +12.03 105.30
欧元/日圆 147.14 147.11 +0.02 +1.74 144.63
美元/瑞郎 0.9639 0.9663 -0.25 +7.96 0.8928
英镑/美元 1.5707 1.5705 +0.01 -5.13 1.6556
美元/加元 1.1256 1.1277 -0.19 +5.99 1.0620
澳元/美元 0.8526 0.8613 -1.01 -4.34 0.8913
欧元/瑞郎 1.2025 1.2021 +0.03 -2.00 1.2271
欧元/英镑 0.7938 0.7920 +0.23 -4.33 0.8297
新西兰元/美元 0.7809 0.7855 -0.59 -4.84 0.8206
美元/挪威克朗 6.8020 6.7790 +0.34 +12.13 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4850 8.4340 +0.60 +1.75 8.3387
美元/瑞典克朗 7.4218 7.4374 -0.21 +15.30 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2612 9.2524 +0.10 +4.68 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。