《全球汇市》美元下滑，因经济数据疲弱引发对美国经济成长的担忧

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 数据打压美国第四季经济前景
* 美元跌幅有限，因预计美联储在明年升息
* 美国金融市场周四因感恩节假期休市
* 澳元兑美元从四年低点反弹
路透纽约11月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，因今日美国公布的消费者信心、楼市和制造业等多个经济数据令人失望，引发对全球最大经济体在今年最后几个月失去动能的担忧。
在周四美国感恩节假期前，成交低于均值。周四美国金融市场将休市，周五恢复交易，但许多美国交易员周五预计也将休假。
美元跌幅有限，分析师称因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能考虑在明年年中上调短期美国利率，而其他主要央行近期还在放宽货币政策，以帮助当地经济。
“今日的数据无足轻重，”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield表示，“货币政策的迥异才是汇市的主要题材。基本面对美元仍利多。”
美元指数 跌0.35%，报87.615，低于周一所创的近四年半高位88.440。
美元兑日圆 跌0.2%，报117.70日圆，稍早跌幅减半。美元仍低于上周触及的七年高位118.98日圆。
欧元兑美元 升0.3%，报1.2513美元，延续从本月稍早触及的近两年低点1.2358美元反弹的走势。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三稍早表示，央行可能最早在明年首季决定是否开始后购买公债后，欧元一度下滑。
澳元兑美元周三稍早一度跌至四年低点0.8481美元，之后因美国经济数据令人失望，澳元也出现反弹，纽约尾盘升0.3%，报0.8548美元。
美元从7月开始走强以来，澳元兑美元的跌幅居前。澳洲央行副总裁洛威周二称澳元汇率仍高估后，澳元跌至2010年8月来最低。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申