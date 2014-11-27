《全球汇市》欧元兑美元下跌，因德国通胀进一步深入危险区域

* 疲弱的通胀数据打压欧元

* OPEC维持产量不变，挪威克郎遭重创

* 美国市场因感恩节假期休市

路透伦敦11月27日 - 欧元兑美元周四下跌，此前数据显示德国11月通胀降至2010年2月来最低，巩固了对欧洲央行将进一步大举放宽货币政策的预期。

产油国挪威的克郎兑欧元 下挫1%，报8.6190克郎，因石油输出国组织(OPEC)维持产量不变，尽管全球供应过剩的情况严重。克郎稍早一度跌至三周低点8.6350，因布兰特原油期货挫至四年新低。

尽管德国消费者信心增强，但其11月通胀年率由10月的0.6%降至0.5%，这会给欧洲央行带来更大压力，需要推出进一步措施带动通胀，提振欧元区经济成长。

西班牙11月消费者物价指数按年下滑0.5%，对欧元区第四大经济体陷入通缩的担忧加重。

“如果通胀继续像这么跌，欧洲央行采取行动的压力会加大，”摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示。但他预计欧洲央行不会在下周政策会议上宣布新的措施。

周五公布的初步数据预计将显示欧元区的通胀将放缓至0.3%，进一步深陷欧洲央行设定的低于1%“危险区域”。

欧元兑美元 跌回到1.25美元下方，盘中稍早高见1.2524美元，欧洲汇市尾盘，欧元跌0.1%，报1.2494美元，交投清淡，美国市场因感恩节假期休市。

德拉吉上周表示，购买主权公债将是一个选项。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三也称，央行最早或在明年第一季度对量化宽松政策作出决定。

美元兑日圆 跌至八日低点117.24日圆，继续从上周触及的七年高位回落，周三美国公布的数据乏善可陈。

“市场人士借机减持一些积累的美元多头仓位。就美元/日圆来说，肯定会有逢低承接需求，”IG Securities的Junichi Ishikawa表示。(完)

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