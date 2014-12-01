更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆在触及七年高位后回软

日本债市：公债价格全线下滑，跟随美债跌势

路透东京4月18日 - 日本公债价格周二全线下滑，跟随美债全线下跌走势。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1个基点至0.010%，此前一度高见0.015%。30年期日债收益率 上涨2.5个基点至0.760%，周一曾触及三个月低点0.735%。 周二的五年期日债标售吸引到足够需求，此前财务省将发行规模从2.4万亿(兆)日圆削减至2.2万亿日圆(202亿美元)。投标倍数升至3.28，前次于3月举行的标售投标倍数为2.86。 但另一个衡量需求的指标显示，近来五年期日债价格上涨、收益率跌至五个月新低之后，该品种对某些买家来说可能太贵了。 平均得标价格与最低得标价格差距(tail)仍保持在相对较宽的0.04。该价差较小通常预示需求较强劲。 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因美国股市走高，削弱了避险债券的需求。 当日涨跌 上日