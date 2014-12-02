更新版 1-《全球汇市》美元兑商品相关货币上扬，受助于油价回落

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
(新增文末表格)
* 美元兑主要货币达到四年半新高
* 商品货币下挫，受油价下跌打压
* 投资者等待周五的非农就业数据
路透纽约12月2日 - 美元周二反弹，受助于油价回落，帮助提振美元兑商品相关货币。
纽约汇市午盘，美元指数触及四年半高位，兑挪威克朗上涨1.30%，兑日圆触及七年新高。
两名有影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表乐观讲话，强调能源价格下跌对美国经济产生积极影响，助推美元升势。
数据面的重头戏是周五将出炉的美国11月非农就业报告。
“油价在昨日大涨后再次回落，让美元受益，”Tempus Inc市场部门主管John Doyle称。
“既然我们已开始退出量化宽松，非农就业报告显然是美联储关注的主要指标之一，”Doyle称，“数据好于预期将对美元有利，因它将促使美联储提前而非推迟升息，反之亦然。”
美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利周一表示，油价疲软只会暂时打压美国整体物价，显示美联储不会让能源市场的动向影响其升息计划。这一讲话今日继续发酵。
形成对比的是，欧洲央行和日本央行还在应对通缩威胁，而油价大跌令他们的忧虑加重。欧洲央行周四将举行货币政策会议。
美元指数 升0.77%，报88.622。美元兑日圆 升至七年高位119.22日圆，升0.70%。欧元兑美元 跌至一周低点1.2381美元，跌0.70%。
路透访查的分析师预计，美国11月非农就业岗位增加23万，失业率为5.8%，平均时薪预计增加。
油价下挫重创挪威克郎，兑美元 大跌1.30%，报7.0247克郎。
美元兑加元 升0.58%，报1.1394加元，澳元兑美元 跌0.49%，报0.8447美元，徘徊在周一触及的四年低点0.8417美元附近。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2381 1.2469 -0.71 -9.92 1.3745
美元/日圆 119.19 118.39 +0.68 +13.19 105.30
欧元/日圆 147.62 147.60 +0.01 +2.07 144.63
美元/瑞郎 0.9721 0.9643 +0.81 +8.88 0.8928
英镑/美元 1.5635 1.5728 -0.59 -5.56 1.6556
美元/加元 1.1405 1.1328 +0.68 +7.39 1.0620
澳元/美元 0.8439 0.8489 -0.59 -5.32 0.8913
欧元/瑞郎 1.2036 1.2028 +0.07 -1.92 1.2271
欧元/英镑 0.7921 0.7925 -0.05 -4.53 0.8297
新西兰元/美元 0.7804 0.7864 -0.76 -4.90 0.8206
美元/挪威克朗 7.0270 6.9351 +1.33 +15.84 6.0663
欧元/挪威克朗 8.7043 8.6495 +0.63 +4.38 8.3387
美元/瑞典克朗 7.5207 7.4384 +1.11 +16.84 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.3149 9.2747 +0.43 +5.28 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。