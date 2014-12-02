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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 06:36 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑商品相关货币上扬，受助于油价回落

(新增文末表格)

* 美元兑主要货币达到四年半新高

* 商品货币下挫，受油价下跌打压

* 投资者等待周五的非农就业数据

路透纽约12月2日 - 美元周二反弹，受助于油价回落，帮助提振美元兑商品相关货币。

纽约汇市午盘，美元指数触及四年半高位，兑挪威克朗上涨1.30%，兑日圆触及七年新高。

两名有影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表乐观讲话，强调能源价格下跌对美国经济产生积极影响，助推美元升势。

数据面的重头戏是周五将出炉的美国11月非农就业报告。

“油价在昨日大涨后再次回落，让美元受益，”Tempus Inc市场部门主管John Doyle称。

“既然我们已开始退出量化宽松，非农就业报告显然是美联储关注的主要指标之一，”Doyle称，“数据好于预期将对美元有利，因它将促使美联储提前而非推迟升息，反之亦然。”

美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利周一表示，油价疲软只会暂时打压美国整体物价，显示美联储不会让能源市场的动向影响其升息计划。这一讲话今日继续发酵。

形成对比的是，欧洲央行和日本央行还在应对通缩威胁，而油价大跌令他们的忧虑加重。欧洲央行周四将举行货币政策会议。

美元指数 升0.77%，报88.622。美元兑日圆 升至七年高位119.22日圆，升0.70%。欧元兑美元 跌至一周低点1.2381美元，跌0.70%。

路透访查的分析师预计，美国11月非农就业岗位增加23万，失业率为5.8%，平均时薪预计增加。

油价下挫重创挪威克郎，兑美元 大跌1.30%，报7.0247克郎。

美元兑加元 升0.58%，报1.1394加元，澳元兑美元 跌0.49%，报0.8447美元，徘徊在周一触及的四年低点0.8417美元附近。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2381 1.2469 -0.71 -9.92 1.3745

美元/日圆 119.19 118.39 +0.68 +13.19 105.30

欧元/日圆 147.62 147.60 +0.01 +2.07 144.63

美元/瑞郎 0.9721 0.9643 +0.81 +8.88 0.8928

英镑/美元 1.5635 1.5728 -0.59 -5.56 1.6556

美元/加元 1.1405 1.1328 +0.68 +7.39 1.0620

澳元/美元 0.8439 0.8489 -0.59 -5.32 0.8913

欧元/瑞郎 1.2036 1.2028 +0.07 -1.92 1.2271

欧元/英镑 0.7921 0.7925 -0.05 -4.53 0.8297

新西兰元/美元 0.7804 0.7864 -0.76 -4.90 0.8206

美元/挪威克朗 7.0270 6.9351 +1.33 +15.84 6.0663

欧元/挪威克朗 8.7043 8.6495 +0.63 +4.38 8.3387

美元/瑞典克朗 7.5207 7.4384 +1.11 +16.84 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.3149 9.2747 +0.43 +5.28 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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