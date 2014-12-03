《全球汇市》美元普涨，因经济前景利多及货币政策前景迥异

* 欧洲央行周四会议前欧元兑美元触及27个月低点

* 美元兑日圆升至七年高位

* 美元指数触及五年半高位

路透纽约12月3日 - 美元周三普涨，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对美国经济的积极评论提振，且周四欧洲央行货币政策会议可能祭出更多宽松货币政策。

欧元兑美元跌至27个月低点，美元兑日圆升向120日圆，美元指数触及逾五年半最高。

周三公布的美国经济数据强劲，根据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。

尽管ADP数据略低于预期，但同增幅不及预期的11月欧元区企业活动数据相比而言还算是好的。

纽约联储总裁杜德利周二晚表示，就目前来说，油价下挫对美国消费者还是有利的，尽管可能对美国能源企业带来阵痛。油价自6月以来已经大跌约40%。

“美元走势的背后因素是受到美联储利率预期带动，而且可能更重要的是因缺乏替代货币，因欧洲央行和日本央行还在放宽政策，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

俄罗斯卢布小幅反弹，兑美元升至53.48卢布，昨日报53.87卢布。交易商表示，俄罗斯央行干预汇市阻止卢布大跌。

欧元兑美元 跌至2012年8月来最低的1.2299美元，纽约尾盘跌0.6%，报1.2310美元。

美元指数 稍早触及2009年3月来最高，尾盘报88.961。美元兑日圆 升0.5%，报119.86日圆，创下七年半新高。

美元兑加元 跌0.4%，报1.1369加元，此前加拿大央行宣布维持利率在1%不变。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价