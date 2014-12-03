《全球汇市》美元普涨，因经济前景利多及货币政策前景迥异

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 欧洲央行周四会议前欧元兑美元触及27个月低点
* 美元兑日圆升至七年高位
* 美元指数触及五年半高位
路透纽约12月3日 - 美元周三普涨，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对美国经济的积极评论提振，且周四欧洲央行货币政策会议可能祭出更多宽松货币政策。
欧元兑美元跌至27个月低点，美元兑日圆升向120日圆，美元指数触及逾五年半最高。
周三公布的美国经济数据强劲，根据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。
尽管ADP数据略低于预期，但同增幅不及预期的11月欧元区企业活动数据相比而言还算是好的。
纽约联储总裁杜德利周二晚表示，就目前来说，油价下挫对美国消费者还是有利的，尽管可能对美国能源企业带来阵痛。油价自6月以来已经大跌约40%。
“美元走势的背后因素是受到美联储利率预期带动，而且可能更重要的是因缺乏替代货币，因欧洲央行和日本央行还在放宽政策，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy表示。
俄罗斯卢布小幅反弹，兑美元升至53.48卢布，昨日报53.87卢布。交易商表示，俄罗斯央行干预汇市阻止卢布大跌。
欧元兑美元 跌至2012年8月来最低的1.2299美元，纽约尾盘跌0.6%，报1.2310美元。
美元指数 稍早触及2009年3月来最高，尾盘报88.961。美元兑日圆 升0.5%，报119.86日圆，创下七年半新高。
美元兑加元 跌0.4%，报1.1369加元，此前加拿大央行宣布维持利率在1%不变。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。