版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 06:48 BJT

《全球汇市》欧洲央行会议前欧元处于守势，澳元走势取决于国内数据

加元受到投资者追捧，此前加拿大央行对经济前景给出了略为乐观的估计，并维持利率在1%不变。

加元兑美元 从1.1418加元升至1.1346。

澳元兑美元 在0.84美元下方出现些许买盘，助其从周三触及的四年新低0.8388回升至0.8405。

但澳元仍然脆弱，此前公布的经济成长数据疲软，促使市场预期明年降息的几率加大。定于0030 GMT公布的零售销售数据若令人失望，澳元将会再度承压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2309 1.2310 -0.01 -10.45 1.3745

美元/日圆 119.79 119.77 +0.02 +13.76 105.30

欧元/日圆 147.45 147.44 +0.01 +1.88 144.73

美元/瑞郎 0.9774 0.9773 +0.01 +9.48 0.8928

英镑/美元 1.5683 1.5685 -0.01 -5.27 1.6556

美元/加元 1.1367 1.1362 +0.04 +7.03 1.0620

澳元/美元 0.8390 0.8401 -0.13 -5.87 0.8913

新西兰元/美元 0.7749 0.7758 -0.12 -5.57 0.8206

澳元/日圆 100.500 100.620 -0.12 +7.09 93.850

新西兰元/日圆 92.830 93.020 -0.20 +7.43 86.410

英镑/日圆 187.87 187.86 +0.01 +7.77 174.33

澳元/新西兰元 1.0820 1.0807 +0.12 -0.26 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 李爽/陈宗琦/白云/张荻； 审校 龚芳/李爽/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐