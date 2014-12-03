更新版 1-《全球汇市》美元普涨，因经济前景利多及货币政策前景迥异

(新增文末表格)

* 欧洲央行周四会议前欧元兑美元触及27个月低点

* 美元兑日圆升至七年高位

* 美元指数触及五年半高位

路透纽约12月3日 - 美元周三普涨，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对美国经济的积极评论提振，且周四欧洲央行货币政策会议可能祭出更多宽松货币政策。

欧元兑美元跌至27个月低点，美元兑日圆升向120日圆，美元指数触及逾五年半最高。

周三公布的美国经济数据强劲，根据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。

尽管ADP数据略低于预期，但同增幅不及预期的11月欧元区企业活动数据相比而言还算是好的。

纽约联储总裁杜德利周二晚表示，就目前来说，油价下挫对美国消费者还是有利的，尽管可能对美国能源企业带来阵痛。油价自6月以来已经大跌约40%。

“美元走势的背后因素是受到美联储利率预期带动，而且可能更重要的是因缺乏替代货币，因欧洲央行和日本央行还在放宽政策，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

俄罗斯卢布小幅反弹，兑美元升至53.48卢布，昨日报53.87卢布。交易商表示，俄罗斯央行干预汇市阻止卢布大跌。

欧元兑美元 跌至2012年8月来最低的1.2299美元，纽约尾盘跌0.6%，报1.2310美元。

美元指数 稍早触及2009年3月来最高，尾盘报88.961。美元兑日圆 升0.5%，报119.86日圆，创下七年半新高。

美元兑加元 跌0.4%，报1.1369加元，此前加拿大央行宣布维持利率在1%不变。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2310 1.2381 -0.57 -10.44 1.3745

美元/日圆 119.77 119.19 +0.49 +13.74 105.30

欧元/日圆 147.47 147.62 -0.10 +1.96 144.63

美元/瑞郎 0.9773 0.9721 +0.53 +9.46 0.8928

英镑/美元 1.5685 1.5635 +0.32 -5.26 1.6556

美元/加元 1.1362 1.1405 -0.38 +6.99 1.0620

澳元/美元 0.8401 0.8439 -0.45 -5.74 0.8913

欧元/瑞郎 1.2032 1.2036 -0.03 -1.95 1.2271

欧元/英镑 0.7847 0.7921 -0.93 -5.42 0.8297

新西兰元/美元 0.7758 0.7804 -0.59 -5.46 0.8206

美元/挪威克朗 7.0303 7.0270 +0.05 +15.89 6.0663

欧元/挪威克朗 8.6603 8.7043 -0.51 +3.86 8.3387

美元/瑞典克朗 7.5284 7.5207 +0.10 +16.96 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2608 9.3149 -0.58 +4.67 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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