更新版 1-《全球汇市》欧元从两年低点反弹，因投资人对QE的押注降温

(新增文末表格)

* 德拉吉称欧洲央行明年将再度评估刺激计划效果

* 欧洲央行下调欧元区通胀和经济成长预估

* 美元兑日圆升穿120日圆至七年新高

路透纽约12月4日 - 欧元兑美元周四从逾两年低点反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉对向经济挹注更多刺激措施所发出的信号，没有市场原本预期的那么强劲。

投资人原本指望今天会公布欧洲央行量化宽松政策(QE)计划的具体细节，或何时央行可能祭出购买资产计划的任何暗示。但德拉吉还是在让投资人揣摩，并促使投资人不对欧元作进一步押注。

另外，在日本媒体预测显示，安倍晋三联合政府料在12月14日大选中赢得众议院三分之二的多数席位后，美元兑日圆升至逾七年高位。如果安倍晋三联合政府获胜，预计日本央行将进一步印钞。

不过，纽约汇市焦点转移到了欧洲央行。在欧洲央行维持利率不变后的记者会上，德拉吉表示，央行将在明年年初判断是否需要采取更多措施，激活欧元区经济。

欧洲央行最新预计，明年欧元区经济仅增长1.0%，而非三个月前预计的增长1.6%。明年通胀仅为0.7%，低于9月预期的1.1%，且远低于央行设定的略低于2%的目标。

“德拉吉的讲话有些意外，因没有提及在QE中增加购买主权债，或将实施更多QE，”USForex高级企业交易员Ken Wills表示，“他对QE如此闪烁其词，且没有提及具体时间表的情况令人失望。”

纽约尾盘，欧元兑美元 升0.5%，报1.2368美元，盘中触及逾两年最低的1.2284美元。

期权市场，德拉吉的讲话将欧元一个月隐含波动性 压低至7.438%。因欧元区经济放缓以及对欧洲央行将进一步实施量化宽松政策的预期导致欧元大跌，令该隐含波动性指数自7月来一直在上涨。

美元兑日圆 触及七年高位120.25日圆，纽约尾盘报119.82日圆，当日持平。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2377 1.2310 +0.54 -9.95 1.3745

美元/日圆 119.78 119.77 +0.01 +13.75 105.30

欧元/日圆 148.23 147.47 +0.52 +2.49 144.63

美元/瑞郎 0.9712 0.9773 -0.62 +8.78 0.8928

英镑/美元 1.5672 1.5685 -0.08 -5.34 1.6556

美元/加元 1.1384 1.1362 +0.19 +7.19 1.0620

澳元/美元 0.8381 0.8401 -0.24 -5.97 0.8913

欧元/瑞郎 1.2023 1.2032 -0.07 -2.02 1.2271

欧元/英镑 0.7897 0.7847 +0.64 -4.82 0.8297

新西兰元/美元 0.7781 0.7758 +0.30 -5.18 0.8206

美元/挪威克朗 7.0560 7.0303 +0.37 +16.31 6.0663

欧元/挪威克朗 8.7345 8.6603 +0.86 +4.75 8.3387

美元/瑞典克朗 7.4860 7.5284 -0.56 +16.30 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2829 9.2608 +0.24 +4.92 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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