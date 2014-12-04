更新版 1-《全球汇市》欧元从两年低点反弹，因投资人对QE的押注降温

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
(新增文末表格)
* 德拉吉称欧洲央行明年将再度评估刺激计划效果
* 欧洲央行下调欧元区通胀和经济成长预估
* 美元兑日圆升穿120日圆至七年新高
路透纽约12月4日 - 欧元兑美元周四从逾两年低点反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉对向经济挹注更多刺激措施所发出的信号，没有市场原本预期的那么强劲。
投资人原本指望今天会公布欧洲央行量化宽松政策(QE)计划的具体细节，或何时央行可能祭出购买资产计划的任何暗示。但德拉吉还是在让投资人揣摩，并促使投资人不对欧元作进一步押注。
另外，在日本媒体预测显示，安倍晋三联合政府料在12月14日大选中赢得众议院三分之二的多数席位后，美元兑日圆升至逾七年高位。如果安倍晋三联合政府获胜，预计日本央行将进一步印钞。
不过，纽约汇市焦点转移到了欧洲央行。在欧洲央行维持利率不变后的记者会上，德拉吉表示，央行将在明年年初判断是否需要采取更多措施，激活欧元区经济。
欧洲央行最新预计，明年欧元区经济仅增长1.0%，而非三个月前预计的增长1.6%。明年通胀仅为0.7%，低于9月预期的1.1%，且远低于央行设定的略低于2%的目标。
“德拉吉的讲话有些意外，因没有提及在QE中增加购买主权债，或将实施更多QE，”USForex高级企业交易员Ken Wills表示，“他对QE如此闪烁其词，且没有提及具体时间表的情况令人失望。”
纽约尾盘，欧元兑美元 升0.5%，报1.2368美元，盘中触及逾两年最低的1.2284美元。
期权市场，德拉吉的讲话将欧元一个月隐含波动性 压低至7.438%。因欧元区经济放缓以及对欧洲央行将进一步实施量化宽松政策的预期导致欧元大跌，令该隐含波动性指数自7月来一直在上涨。
美元兑日圆 触及七年高位120.25日圆，纽约尾盘报119.82日圆，当日持平。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2377 1.2310 +0.54 -9.95 1.3745
美元/日圆 119.78 119.77 +0.01 +13.75 105.30
欧元/日圆 148.23 147.47 +0.52 +2.49 144.63
美元/瑞郎 0.9712 0.9773 -0.62 +8.78 0.8928
英镑/美元 1.5672 1.5685 -0.08 -5.34 1.6556
美元/加元 1.1384 1.1362 +0.19 +7.19 1.0620
澳元/美元 0.8381 0.8401 -0.24 -5.97 0.8913
欧元/瑞郎 1.2023 1.2032 -0.07 -2.02 1.2271
欧元/英镑 0.7897 0.7847 +0.64 -4.82 0.8297
新西兰元/美元 0.7781 0.7758 +0.30 -5.18 0.8206
美元/挪威克朗 7.0560 7.0303 +0.37 +16.31 6.0663
欧元/挪威克朗 8.7345 8.6603 +0.86 +4.75 8.3387
美元/瑞典克朗 7.4860 7.5284 -0.56 +16.30 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2829 9.2608 +0.24 +4.92 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红/龚芳)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03