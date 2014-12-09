《全球汇市》美元兑日圆重挫，因风险意愿降温

* 日圆普涨，因避险情绪
* 美元在周一触及多年高位后回落
* 欧元攀升，但市场关注希腊情势
路透纽约12月9日 - 美元周二重挫，兑日圆创八个月最大单日跌幅，因希腊局势不明朗以及油价跌势持续，投资人寻求在日圆避险。
通常投资人会在地缘政治或经济有风险时买入日圆，但因日本经济仍在大规模的量化宽松政策中，日圆的整体前景仍低迷。周一油价疲弱以及中国经济数据不佳拖累全球股市大跌，促使近几日沽出日圆的投资人回补仓位。
美国原油期货 从周二稍早触及的五年低点反弹。
“我们看到风险意愿全面降温，因油价疲弱及担心希腊局势，这支撑了日圆。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
美元连跌两日，因投资人对过去几周的大涨进一步获利了结。不过投资人仍看好美元，因美国越来越接近全球金融危机以来的首次升息。
周一晚，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的谨慎言论也令美元失色不少。
亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，他不急于让美联储放弃维持近零利率“一段长时间”的承诺。而旧金山联储总裁威廉姆斯也表示，该措辞仍合适。
但Esiner相信，尽管上周五公布的强劲就业报告，美联储将不得不在下次政策会议上改变措辞。他表示，这会令美元强劲动能保持完整。另外他指出，洛克哈特和威廉姆斯今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。
美元兑日圆 跌1.1%，报119.40日圆，进一步远离周一触及的七年高位。
美元兑另一避险货币瑞郎 跌0.6%，报0.9708瑞郎。
欧元兑美元 升0.5%，报1.2376美元，但离周一触及的28个月低点1.2247美元不远。
欧元对希腊政府提前举行总统大选无甚反应，但希腊公债收益率(殖利率)则飙升。
美元指数 跌0.4%，报88.684，周一曾升至五年高位。(完)
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(编译 李军; 审校 王丽鑫)