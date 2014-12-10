《全球汇市》多仓骤减打压美元，中国通胀数据阻碍澳元反弹

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2392 1.2374 +0.15 -9.84 1.3745
美元/日圆 119.05 119.69 -0.53 +13.06 105.30
欧元/日圆 147.53 148.10 -0.38 +1.93 144.73
美元/瑞郎 0.9695 0.9711 -0.16 +8.59 0.8928
英镑/美元 1.5685 1.5669 +0.10 -5.26 1.6556
美元/加元 1.1442 1.1442 +0.00 +7.74 1.0620
澳元/美元 0.8323 0.8291 +0.39 -6.62 0.8913
新西兰元/美元 0.7706 0.7680 +0.34 -6.09 0.8206
澳元/日圆 99.090 99.230 -0.14 +5.58 93.850
新西兰元/日圆 91.740 91.920 -0.20 +6.17 86.410
英镑/日圆 186.73 187.54 -0.43 +7.11 174.33
澳元/新西兰元 1.0795 1.0789 +0.06 -0.49 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/张若琪/许娜/李春喜)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。