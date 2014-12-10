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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:02 BJT

《全球汇市》多仓骤减打压美元，中国通胀数据阻碍澳元反弹

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2392 1.2374 +0.15 -9.84 1.3745

美元/日圆 119.05 119.69 -0.53 +13.06 105.30

欧元/日圆 147.53 148.10 -0.38 +1.93 144.73

美元/瑞郎 0.9695 0.9711 -0.16 +8.59 0.8928

英镑/美元 1.5685 1.5669 +0.10 -5.26 1.6556

美元/加元 1.1442 1.1442 +0.00 +7.74 1.0620

澳元/美元 0.8323 0.8291 +0.39 -6.62 0.8913

新西兰元/美元 0.7706 0.7680 +0.34 -6.09 0.8206

澳元/日圆 99.090 99.230 -0.14 +5.58 93.850

新西兰元/日圆 91.740 91.920 -0.20 +6.17 86.410

英镑/日圆 186.73 187.54 -0.43 +7.11 174.33

澳元/新西兰元 1.0795 1.0789 +0.06 -0.49 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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