更新版 1-《全球汇市》美元连续第三日走软，因避险意愿高涨

(新增文末表格)

* 日圆连涨第三日，因避险意愿仍然高涨

* 希腊的政治不确定性重压市场

* 美元多头继续调整头寸

路透纽约12月10日 - 美元兑日圆周三连跌第三日，因对希腊政局和全球第二大经济体中国经济前景的担忧打压风险意愿。

美元兑日圆过去三日累计下跌约3%，为一年半以来最大三日跌幅，从周一触及的121日圆之上的七年高位回落。

在面临地缘政治或经济不确定风险时，投资者通常会买入流动性较高的日圆。

美元普跌，交易商趁本周交投淡静的机会锁定近期大涨中录得的获利。

“标普500指数持续攀升，以及美元不断走强导致风险意愿日益高涨，这成为2014年的市场主旋律，”DailyFX.com的汇市策略师Ilya Spivak表示。

“投资者在2015年来临前对风险交易进行获利了结，这意味着美元和标普500指数将携手下行。目前，美元与标普500指数呈正向联动关系。”

不过，投资者认为美元走软只是暂时的。

美元前景仍然亮丽，因美国即将成为是唯一一个六年来首次升息的发达国家。

对希腊政局的忧虑犹存。希腊政府将总统大选提前至下周，这将迫使24位议员决定是支持总理萨马拉斯领导的亲救助政府，还是力挺誓言将撕毁救助协议的左翼激进派。

上述决定周二重创希腊股市，使其录得逾25年来最大单日跌幅。

纽约汇市尾盘，美元兑日圆 回落0.8%，报118.70日圆。周二一度下跌超过2%，至117.90日圆，在周一触及121.86日圆的七年高位后出现了180度大逆转。

欧元兑美元 上扬0.5%，报1.2433美元， 仍低于周二触及的高位1.2447美元。

美元指数 回落0.4%，报88.312，仍接近上周一触及的略低于89的五年高位。

挪威克郎兑欧元跌至逾五年最低，因油价回落，以及投资者押注挪威央行周四会暗示将进一步放宽政策。

欧元兑挪威克郎 上扬1.1%，报8.9090克朗，为2009年中以来最高。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2447 1.2374 +0.59 -9.44 1.3745

美元/日圆 117.81 119.69 -1.57 +11.88 105.30

欧元/日圆 146.61 148.08 -0.99 +1.37 144.63

美元/瑞郎 0.9664 0.9711 -0.48 +8.24 0.8928

英镑/美元 1.5713 1.5669 +0.28 -5.09 1.6556

美元/加元 1.1481 1.1442 +0.34 +8.11 1.0620

澳元/美元 0.8317 0.8291 +0.31 -6.69 0.8913

欧元/瑞郎 1.2026 1.2019 +0.06 -2.00 1.2271

欧元/英镑 0.7919 0.7895 +0.30 -4.56 0.8297

新西兰元/美元 0.7811 0.7680 +1.71 -4.81 0.8206

美元/挪威克朗 7.1610 7.1227 +0.54 +18.05 6.0663

欧元/挪威克朗 8.9149 8.8142 +1.14 +6.91 8.3387

美元/瑞典克朗 7.5295 7.5294 +0.00 +16.98 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.3720 9.3187 +0.57 +5.93 8.8474