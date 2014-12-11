重发-更新版 1-《全球汇市》美元结束三日跌势反弹，受助于美国数据乐观

(重发以补上遗漏段落，新增文末表格)
* 美元兑日圆上扬，从两周低位回升
* 美国零售销售、初请失业金数据对美元构成有力提振
* ECB长期贷款操作后欧元上涨
路透12月11日 - 美元周四在下跌三日后反弹，受助于美国零售销售数据强劲，以及初请失业金人数下滑，暗示该国经济有可能在明年升息。
美元最近下跌后，随时准备反弹，所以强劲数据只是加强了美元的涨势。
周四的数据显示，上月扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售增长0.6%，10月为增长0.5%。
另一份数据显示，初请失业金人数上周降至30万人以下。
“数据证实了我们一直以来的预期：美国经济表现将继续好于世界其他地区，”Mizuho汇率分析师Sireen Haraji称。“这符合美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年将利率正常化。”
纽约汇市尾盘，美元兑日圆 上扬1.2%，报119.16日圆，盘中触及两周低点。美元在周一触及七周高位后连跌三日。
欧元兑美元 跌0.5%，报1.2380美元，因美元买盘扩散。希腊再度成为焦点，限制欧元升势。
希腊10年期公债收益率(殖利率) 逆势上扬，没有跟随其他欧元区各国公债收益率的跌势，较短期公债收益率仍高于较长期公债收益率，因投资人担心政局动荡，该国可能被推向债务违约的境地。
欧洲央行提供的所谓定向长期再融资操作(TLTRO)中，欧元区银行业者仅借入1,290亿欧元，这令欧洲央行在新的一年更大幅度放宽货币政策的压力加重。之后欧元也走软。
“今日再融资操作结果不佳也会助燃欧洲央行委员就目前刺激措施是否已经足够的争论。”Cambridge Mercantile Group高级外汇交易员Stephen Casey表示。
欧元跌势带动美元指数 升0.5%，报88.691。
其他货币中，挪威克郎兑欧元大跌，因油价重挫以及需求不振促使挪威央行提前意外降息，挪威克郎降至2009年中来最低。
欧元兑挪威克郎 尾盘升1.3%，报9.0332克郎。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2409 1.2447 -0.31 -9.72 1.3745
美元/日圆 118.65 117.81 +0.71 +12.68 105.30
欧元/日圆 147.26 146.61 +0.44 +1.82 144.63
美元/瑞郎 0.9680 0.9664 +0.17 +8.42 0.8928
英镑/美元 1.5731 1.5713 +0.11 -4.98 1.6556
美元/加元 1.1520 1.1481 +0.34 +8.47 1.0620
澳元/美元 0.8271 0.8317 -0.55 -7.20 0.8913
欧元/瑞郎 1.2009 1.2026 -0.14 -2.14 1.2271
欧元/英镑 0.7888 0.7919 -0.39 -4.93 0.8297
新西兰元/美元 0.7818 0.7811 +0.09 -4.73 0.8206
美元/挪威克朗 7.2874 7.1610 +1.77 +20.13 6.0663
欧元/挪威克朗 9.0437 8.9149 +1.44 +8.45 8.3387
美元/瑞典克朗 7.5225 7.5295 -0.09 +16.87 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.3435 9.3720 -0.30 +5.61 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)