《全球汇市》美国数据乐观支撑美元，油价大跌重挫挪威克朗

* 美元缩减跌幅，因消费者信心数据乐观

* 油价大跌打击挪威、加拿大货币下跌

* 欧元兑美元守住涨幅

路透纽约12月12日 - 美元兑欧元周五缩减跌幅，兑日圆继续上扬，对挪威克朗则触及11年高位，因油价下跌及美国经济数据强于预期。

美国12月消费者信心攀升至近八年高位，暗示汽油价格回落，以及就市场改善的预期可能提振经济。汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为93.8，是2007年1月以来最高。

“这意味着提振美元上涨，”CitiFX全球G10外汇策略主管Steven Englander称。

Englander称，利率预测较低，而在通胀预期不像之前以为的那么糟糕的情况下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)真正关注的并不是股市动荡，而是创造就业。

“密西根通胀预期指标反弹意义重大，因这是让美联储保持温和立场的最后一个理由，而且尽管我们没有达到完全就业，也在迅速接近，”他趁。

美联储下周为期两天的会议后，将在周三公布利率决定。

在该数据推动下，美元指数 从日低反弹，报88.348，日内仍下跌0.35%。美元兑日圆 扳回盘初跌幅，上涨0.04%至118.70日圆。

“消费者信心数据，尤其是通胀分项指标支持美联储更加强硬，而在其他主要经济体放缓的背景下，美联储立场更强硬对美元有利，”苏格兰皇家银行汇率策略师Brian Daingerfield称。

不过欧元兑美元 继续上涨，脱离日高但仍然上涨0.35%，报1.2453美元。

挪威克朗大跌，上日该国央行意外降息，以提振经济增长，因油价进一步下跌。

美元兑挪威克朗 周五触及7.3950，为2003年9月以来最抢镜强，随后下滑至7.3672，日内上涨1.1%。