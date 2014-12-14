重温稿-《全球汇市》美国数据乐观支撑美元，油价大跌重挫挪威克朗

* 美元缩减跌幅，因消费者信心数据乐观

* 油价大跌打击挪威、加拿大货币下跌

* 欧元兑美元守住涨幅

路透纽约12月12日 - 美元兑欧元周五缩减跌幅，兑日圆继续上扬，对挪威克朗则触及11年高位，因油价下跌及美国经济数据强于预期。

美国12月消费者信心攀升至近八年高位，暗示汽油价格回落，以及就市场改善的预期可能提振经济。汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为93.8，是2007年1月以来最高。

“这意味着提振美元上涨，”CitiFX全球G10外汇策略主管Steven Englander称。

Englander称，利率预测较低，而在通胀预期不像之前以为的那么糟糕的情况下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)真正关注的并不是股市动荡，而是创造就业。

“密西根通胀预期指标反弹意义重大，因这是让美联储保持温和立场的最后一个理由，而且尽管我们没有达到完全就业，也在迅速接近，”他趁。

美联储下周为期两天的会议后，将在周三公布利率决定。

在该数据推动下，美元指数 从日低反弹，报88.348，日内仍下跌0.35%。美元兑日圆 扳回盘初跌幅，上涨0.04%至118.70日圆。

“消费者信心数据，尤其是通胀分项指标支持美联储更加强硬，而在其他主要经济体放缓的背景下，美联储立场更强硬对美元有利，”苏格兰皇家银行汇率策略师Brian Daingerfield称。

不过欧元兑美元 继续上涨，脱离日高但仍然上涨0.35%，报1.2453美元。

挪威克朗大跌，上日该国央行意外降息，以提振经济增长，因油价进一步下跌。

美元兑挪威克朗 周五触及7.3950，为2003年9月以来最抢镜强，随后下滑至7.3672，日内上涨1.1%。

油价下跌削弱加元。美元兑加元 涨0.42%，报1.1568、略低于五年半高位1.1591加元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2460 1.2409 +0.41 -9.35 1.3745

美元/日圆 118.77 118.65 +0.10 +12.79 105.30

欧元/日圆 147.76 147.26 +0.34 +2.16 144.63

美元/瑞郎 0.9640 0.9680 -0.41 +7.97 0.8928

英镑/美元 1.5718 1.5731 -0.08 -5.06 1.6556

美元/加元 1.1581 1.1520 +0.53 +9.05 1.0620

澳元/美元 0.8240 0.8271 -0.37 -7.55 0.8913

欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -2.14 1.2271

欧元/英镑 0.7926 0.7888 +0.48 -4.47 0.8297

新西兰元/美元 0.7776 0.7818 -0.54 -5.24 0.8206

美元/挪威克朗 7.3645 7.2874 +1.06 +21.40 6.0663

欧元/挪威克朗 9.1789 9.0437 +1.49 +10.08 8.3387

美元/瑞典克朗 7.5429 7.5225 +0.27 +17.19 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.3979 9.3435 +0.58 +6.22 8.8474