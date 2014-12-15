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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 08:50 BJT

《全球汇市》日圆走高，因日本大选后股市挫跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2455 1.2460 -0.04 -9.39 1.3745

美元/日圆 118.48 118.77 -0.24 +12.52 105.30

欧元/日圆 147.57 147.99 -0.28 +1.96 144.73

美元/瑞郎 0.9642 0.9640 +0.02 +8.00 0.8928

英镑/美元 1.5725 1.5718 +0.04 -5.02 1.6556

美元/加元 1.1570 1.1581 -0.09 +8.95 1.0620

澳元/美元 0.8214 0.8240 -0.32 -7.84 0.8913

新西兰元/美元 0.7759 0.7776 -0.22 -5.45 0.8206

澳元/日圆 97.320 97.870 -0.56 +3.70 93.850

新西兰元/日圆 91.930 92.360 -0.47 +6.39 86.410

英镑/日圆 186.31 186.68 -0.20 +6.87 174.33

澳元/新西兰元 1.0578 1.0593 -0.14 -2.49 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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