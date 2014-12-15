《全球汇市》日圆在震荡交投中小升，受益于避险意愿升温

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2441 1.2460 -0.15 -9.49 1.3745
美元/日圆 118.64 118.77 -0.11 +12.67 105.30
欧元/日圆 147.59 147.99 -0.27 +1.98 144.73
美元/瑞郎 0.9653 0.9640 +0.13 +8.12 0.8928
英镑/美元 1.5717 1.5718 -0.01 -5.07 1.6556
美元/加元 1.1554 1.1581 -0.23 +8.79 1.0620
澳元/美元 0.8247 0.8240 +0.08 -7.47 0.8913
新西兰元/美元 0.7751 0.7776 -0.32 -5.54 0.8206
澳元/日圆 97.830 97.870 -0.04 +4.24 93.850
新西兰元/日圆 91.950 92.360 -0.44 +6.41 86.410
英镑/日圆 186.45 186.68 -0.12 +6.95 174.33
澳元/新西兰元 1.0632 1.0593 +0.37 -1.99 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/戴素萍/李春喜/王兴亚/白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。