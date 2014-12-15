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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 14:04 BJT

《全球汇市》日圆在震荡交投中小升，受益于避险意愿升温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2441 1.2460 -0.15 -9.49 1.3745

美元/日圆 118.64 118.77 -0.11 +12.67 105.30

欧元/日圆 147.59 147.99 -0.27 +1.98 144.73

美元/瑞郎 0.9653 0.9640 +0.13 +8.12 0.8928

英镑/美元 1.5717 1.5718 -0.01 -5.07 1.6556

美元/加元 1.1554 1.1581 -0.23 +8.79 1.0620

澳元/美元 0.8247 0.8240 +0.08 -7.47 0.8913

新西兰元/美元 0.7751 0.7776 -0.32 -5.54 0.8206

澳元/日圆 97.830 97.870 -0.04 +4.24 93.850

新西兰元/日圆 91.950 92.360 -0.44 +6.41 86.410

英镑/日圆 186.45 186.68 -0.12 +6.95 174.33

澳元/新西兰元 1.0632 1.0593 +0.37 -1.99 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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